Dicen que la buena suerte está mal repartida. Y en días como hoy, con un sorteo de la Lotería de Navidad que ha pasado de largo de Cataluña, más de uno lo habrá pensado. La administración número 5 de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ha sido la gran protagonista del día porque ha vendido 15 series del tercer premio –el 90693– y una serie del segundo cuarto premio –el 25508–. En total, ha repartido 7,7 millones de euros, dos terceras partes de todos los premios que han tocado en Cataluña este año.

No te lo puedes perder Lotería de Navidad 2025: consulta todos los números ganadores

La propietaria del establecimiento, Míriam Vázquez, ha explicado que la mayoría de los décimos los ha vendido en la ventanilla y en un bar cercano, por lo que es muy probable que el premio se haya quedado cerca de la ronda Sant Ramon de Sant Boi donde ha tocado. Especial ilusión le ha hecho vender el 90693, un número nuevo para su administración. A pesar de la buena suerte que ha repartido, Vázquez ha reconocido que ni ella ni sus trabajadores se habían quedado con ningún décimo del número ganador.

Un hombre revisa varios billetes de la Lotería de Navidad 2025 / Europa Press

El tercer premio se ha cantado a las 11.12 y ha estado muy repartido. En Cataluña, también ha dejado una serie en Prat de Llobregat y otra en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). También se han vendido algunos décimos en Cadaqués (Alt Empordà), Barcelona (Barcelonès), Monistrol de Montserrat (Bages), Terrassa (Vallès Occidental), Girona (Gironès) y Vielha (Val d’Aran). Pero gran parte del premio ha ido a Santafe (Granada), con 50 series; a Igorre (Vizcaya), con 48 series y tres décimos; y a Alicante y La Coruña, con 20 series.

Los premios de la Lotería de Navidad

Primer premio – 79432 – 400.000 euros al décimo.

Segundo premio – 70048 – 125.000 euros al décimo.

Tercer premio – 90693 – 50.000 euros al décimo.

Cuartos premios (2) – 25508 y 78477 – 20.000 al décimo.

Quintos premios (8) – 18669, 23112, 25412, 41716, 60649, 61366, 77715, 94273 – 6.000 al décimo.