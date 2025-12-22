Todo listo para el sorteo de la Lotería de Navidad, que comenzará este lunes a las 9.00 en el Teatro Real de Madrid, como es habitual. Previamente, a las 8.30 se constituirá la mesa que preside y supervisa el sorteo. Este año, la rifa de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 más que en 2024. La emisión del sorteo consta de 198 series, cinco más que el año pasado, de 100.000 números cada una y prácticamente alcanza los 4.000 millones de euros, de los cuales el 70% se repartirán en premios, según explican desde Loterías y Apuestas del Estado.

Los premios de la Lotería de Navidad

El primer premio repartirá 4.000.000 euros a la serie y 400.000 al décimo; el segundo premio, 1.250.000 euros a la serie y 125.000 al décimo; y el tercero será de 500.000 euros a la serie, 50.000 al décimo. Además, hay previstos dos cuartos premios de 200.000 euros a la serie, 20.000 al décimo; y ocho quintos premios, de 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

El año pasado, las ventas de la Lotería de Navidad en Cataluña superaron con creces los 423 millones de euros, con un gasto medio de 53,55 euros por persona. La demarcación donde más dinero se gastó de media, y con mucha diferencia, fue Lleida (108,44 euros por persona); seguida de Tarragona (51,76), Barcelona (50,69) y Girona (45,62). En cifras absolutas, en Barcelona las ventas de la rifa de Navidad llegaron a los 294,26 millones de euros; en Lleida se situaron en 48,45 millones; en Tarragona, en 43,87 millones; y en Girona, en 36,92 millones.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

Los premios se podrán cobrar hasta el 23 de marzo de 2026. El derecho a cobrar los números premiados de la Lotería de Navidad caduca pasados tres meses a contar a partir del día siguiente de la celebración del sorteo. Los premios inferiores a 2.000 euros por décimo se deben cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de hoy mismo. En cambio, si los premios igualan o superan esta cuantía, se deben cobrar en las entidades financieras autorizadas, informa la ACN.