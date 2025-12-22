La Lotería de Navidad esquiva Cataluña: pocos premios y muy repartidos

Cataluña no ha tenido suerte en la Lotería de Navidad 2025. Este año, en Cataluña se habían vendido décimos por valor de 428 millones de euros, un 1,09% más que el año pasado, pero los premios han esquivado el país y apenas han sumado 12,5 millones de euros ganados, un 2,9% del total invertido. Cada catalán ha gastado unos 52,7 euros de media en la lotería. Un puñado de series del tercer premio y de uno de los cuartos premios han sido el gran trofeo del sorteo, que ha cantado el primer premio relativamente pronto.

Míriam Vázquez, propietaria de la administración número 5 de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), ha sido la gran protagonista del día en Cataluña, ya que su establecimiento ha vendido 15 series del tercer premio de la Lotería de Navidad, el 90693, y ha repartido 7,5 millones de euros. El número ganador se ha vendido sobre todo en ventanilla y en un bar cercano. Vázquez ha explicado que era un número nuevo, que nunca había tenido, y ha reconocido con resignación que ni ella ni ninguno de sus empleados se había quedado con uno de los décimos premiados. También han vendido la serie del 4º premio, el 25508, y ha hecho doblete en un sorteo complicado para las administraciones catalanas.

La administración número 35 El Petit Dimoniet, de Badalona (Barcelonès), ha sido una de las pocas que ha podido repartir bastante dinero. Ha vendido 10 series del cuarto premio, el 78477, dotado con 200.000 euros por serie, repartiendo dos millones en total. Su propietaria, Lorena Espinosa, estaba muy emocionada y sobrepasada por la gran presencia de medios de comunicación frente a su establecimiento. El número ganador fue de los primeros que vendió en verano – “el 77 gusta mucho”, explica– y todos los ha vendido en ventanilla. “Se debió vender en el mes de julio y seguro que ha tocado a mucha gente del barrio”, ha celebrado.

Premios de la Lotería de Navidad 2025 que han tocado en Cataluña

3er Premio 90693 – Sant Boi de Llobregat (15 series) y en El Prat de Llobregat (1) y Sant Joan de les Abadesses (1). Algunos décimos se han vendido en Cadaqués (7 décimos) Barcelona (1), Monistrol de Montserrat (1), Terrassa (1), Girona (1) y Viella (1) – 9,1 millones en total.

4º premio 78477 – Badalona (10 series) y Olot (1) – 2,2 millones de euros en total.

4º premio 25508 – Barcelona (1 serie), Arenys de Mar (1), Sant Boi de Llobregat (1) y Sort (1) – 800.000 euros en total.

5º premio 23112 – Barcelona (1 serie), Porqueres (1) y Sort (1) – 180.000 euros en total.

5º premio 41716 – Tarragona (1 serie) – 60.000 euros en total.

5º premio 60649 – Montgat (1 serie) y Viladecans (1) – 120.000 euros en total.

5º premio 61366 – L’Hospitalet de Llobregat (1 serie) y Barcelona (1) – 120.000 euros en total.

5º premio 77.715 – Un décimo en El Prat de Llobregat y Barcelona – 12.000 euros en total.

Todos los premios de la Lotería de Navidad 2025

Primer premio – 4.000.000 euros por serie y 400.000 por décimo – 79432

Segundo premio – 1.250.000 euros por serie y 125.000 por cada décimo – 70048

Tercer premio – 500.000 euros por cada serie y 50.000 al décimo – 90693

Cuartos premios (2) – 200.000 euros por serie y 20.000 por cada décimo – 25508, 78477

Quintos premios (8) – 60.000 euros por serie y 6.000 al décimo – 18669, 23112, 25412, 41716, 60649, 61366, 77715, 94273

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?

Los afortunados que han ganado algún premio de la Lotería de Navidad lo pueden cobrar hasta el 23 de marzo de 2026. El derecho a cobrar los premios caduca pasados tres meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Los premios de menos de 2.000 euros por décimo deben cobrarse en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de hoy mismo. Asimismo, si los premios igualan o superan esta cantidad, deben cobrarse en las entidades financieras autorizadas.