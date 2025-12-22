La Loteria de Nadal esquiva Catalunya: pocs premis i molt repartits

Catalunya no ha estat de sort a la Loteria de Nadal 2025. Enguany, a Catalunya s’havien venut dècims per valor de 428 milions d’euros, un 1,09% més que l’any passat, però els premis han esquivat el país i amb prou feines han sumat 12,5 milions d’euros guanyats, un 2,9% del total invertit. Cada català ha gastat uns 52,7 euros de mitjana a la rifa. Un grapat de sèries del tercer premi i d’un dels quarts premis han estat el gran trofeu del sorteig, que ha cantat el primer premi relativament d’hora.
Míriam Vázquez, propietària de l’administració número 5 de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), ha estat la gran protagonista del dia a Catalunya, ja que el seu establiment ha venut 15 sèries del tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, i ha repartit 7,5 milions d’euros. El número guanyador s’ha venut sobretot per finestreta i en un bar pròxim. Vázquez ha explicat que era un número nou, que mai havia tingut, i ha reconegut amb resignació que ni ella ni cap dels seus empleats s’havia quedat amb un dels dècims premiats. També han venut la sèrie del 4t premi, el 25508, i ha fet doblet en un sorteig complicat per a les administracions catalanes.
L’administració número 35 El Petit Dimoniet, de Badalona (Barcelonès), ha estat una de les poques que ha pogut repartir força diners. Ha venut 10 sèries del quart premi, el 78477, dotat amb 200.000 euros a la sèrie, repartint dos milions en total. La seva propietària, Lorena Espinosa, estava molt emocionada i sobrepassada per la gran presència de mitjans de comunicació davant del seu establiment. El número guanyador va ser dels primers que va vendre a l’estiu – “el 77 agrada molt”, explica– i tots els ha venut per finestreta. “Es devia vendre al mes de juliol i segur que ha tocat a molta gent del barri”, ha celebrat.
Premis de la Loteria de Nadal 2025 que han tocat a Catalunya
3r Premi 90693 – Sant Boi de Llobregat (15 sèries) i al Prat de Llobregat (1) i Sant Joan de les Abadesses (1). Alguns dècims s’han venut a Cadaqués (7 dècims) Barcelona (1), Monistrol de Montserrat (1), Terrassa (1), Girona (1) i Viella (1) – 9,1 milions en total.
4t premi 78477 – Badalona (10 sèries) i Olot (1) – 2,2 milions d’euros en total.
4t premi 25508 – Barcelona (1 sèrie), Arenys de Mar (1), Sant Boi de Llobregat (1) i Sort (1) – 800.000 euros en total.
5è premi 23112 – Barcelona (1 sèrie), Porqueres (1) i Sort (1) – 180.000 euros en total.
5è premi 41716 – Tarragona (1 sèrie) – 60.000 euros en total.
5è premi 60649 – Montgat (1 sèrie) i Viladecans (1) – 120.000 euros en total.
5è premi 61366 – L’Hospitalet de Llobregat (1 sèrie) i Barcelona (1) – 120.000 euros en total.
5è premi 77.715 – Un dècim al Prat de Llobregat i Barcelona – 12.000 euros en total.
Consulta tots els premis a la web oficial de Loterias y Apuestas del Estado
Tots els premis de la Loteria de Nadal 2025
Primer premi – 4.000.000 euros per sèrie i 400.000 per dècim – 79432
Segon premi – 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 per cada dècim – 70048
Tercer premi – 500.000 euros per cada sèrie i 50.000 al dècim – 90693
Quarts premis (2) – 200.000 euros a la sèrie i 20.000 per cada dècim – 25508, 78477
Cinquens premis (8) – 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim – 18669, 23112, 25412, 41716, 60649, 61366, 77715, 94273
Fins quan es poden cobrar els premis?
Els afortunats que han guanyat algun dels premis de la Loteria de Nadal el poden cobrar fins al 23 de març del 2026. El dret a cobrar els premis caduca passats tres mesos a partir de l’endemà de la celebració del sorteig. Els premis de menys de 2.000 euros per dècim cal cobrar-los en alguns dels 10.869 punts de venda de la xarxa comercial de Loterias y Apuestas del Estado a partir d’avui mateix. Així mateix, si els premis igualen o superen aquesta quantitat, han d’anar a cobrar-se a les entitats financeres autoritzades.