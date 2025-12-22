Tot a punt per al sorteig de la Loteria de Nadal, que començarà aquest dilluns a les 9.00 al Teatre Reial de Madrid, com és habitual. Prèviament, a les 8.30 es constituirà la mesa que presideix i supervisa el sorteig. Enguany, la rifa de Nadal repartirà 2.772 milions d’euros en premis, 70 més que el 2024. L’emissió del sorteig consta de 198 sèries, cinc més que l’any passat, de 100.000 números cadascuna i pràcticament arriba als 4.000 milions d’euros, dels quals el 70% es repartiran en premis, segons expliquen des de Loterias y Apuestas del Estado.
Els premis de la Loteria de Nadal
El primer premi repartirà 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim; el segon premi, 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 a dècim; i el tercer serà de 500.000 euros a la sèrie, 50.000 al dècim. A més, hi ha previstos dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie, 20.000 al dècim; i vuit cinquens premis, de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.
L’any passat, les vendes de la Loteria de Nadal a Catalunya van superar amb escreix els 423 milions d’euros, amb una despesa mitjana de 53,55 euros per persona. La demarcació on més diners es van gastar de mitjana, i amb molta diferència, va ser Lleida (108,44 euros per persona); seguida de Tarragona (51,76), Barcelona (50,69) i Girona (45,62). En xifres absolutes, a Barcelona les vendes de la rifa de Nadal van arribar als 294,26 milions d’euros; a Lleida es van situar en 48,45 milions; a Tarragona, en 43,87 milions; i a Girona, en 36,92 milions.
Fins quan es poden cobrar els premis de la Loteria de Nadal?
Els premis es podran cobrar fins al 23 de març del 2026. El dret a cobrar els números premiats de la Loteria de Nadal caduca passats tres mesos a comptar a partir de l’endemà de la celebració del sorteig. Els premis inferiors a 2.000 euros per dècim s’han de cobrar exclusivament en algun dels 10.869 punts de venda de la xarxa comercial de Loterias y Apuestas del Estado a partir d’avui mateix. En canvi, si els premis igualen o superen aquesta quantia, s’han de cobrar en les entitats financeres autoritzades, informa l’ACN.