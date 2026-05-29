El personal educativo del Penedès y el Baix Llobregat han cortado el acceso al cremallera de Montserrat en la décima jornada de huelga del nuevo ciclo de movilizaciones. Una situación que ha generado momentos de tensión con algunas familias que querían acceder y sobre todo con turistas, completamente ajenos a la protesta que vive la comunidad educativa. Detalla la ACN que algunos visitantes han intentado abrirse paso empujando a los docentes, pero no lo han conseguido. Todo ello, mientras los sindicatos se reúnen con la consejera Esther Niubó en el departamento. Es la segunda vez que los docentes boicotean una actividad turística en el marco de estas huelgas. El lunes 18 de mayo, los manifestantes también colapsaron el acceso principal de la Sagrada Familia, la única entrada con detector de metales y por donde acceden los visitantes, durante tres horas.

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Más allá del corte, la protesta reunirá a los manifestantes frente al monasterio en una concentración prevista al mediodía. Escaladores también han colgado unas lonas amarillas –el color reivindicativo de la lucha de los docentes en Cataluña– en algunas de las agujas para que la acción sea visible desde el monasterio. En línea con los sindicatos, los manifestantes insisten en que la última oferta del departamento, que sumaría un total de 400 euros nuevos a la nómina, aún es “insuficiente” y han pedido ir “más allá” de las reivindicaciones salariales.

Docentes cortando los accesos a Montserrat | ACN

Reunión en marcha en Educación

Todo ello, mientras los sindicatos se reúnen con la consejera Esther Niubó en el departamento para intentar evitar la ruptura. Después de encerrarse toda la noche, los sindicatos han amenazado con escalar el conflicto, insinuando que podrían convocar más jornadas de huelga de las que ahora están previstas. En los últimos días, suena la opción de realizar una huelga indefinida –tal como hacen los docentes del País Valenciano– si no hay un acuerdo satisfactorio.

La jornada de huelga de este viernes está convocada en las comarcas del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt y el Baix Penedès y el Garraf.