La séptima reunión entre los sindicatos educativos y Educación ha terminado como todas las demás, con discrepancias en las cifras y sin acuerdo. Después de cinco horas y dos mesas separadas, para hablar de salarios e inclusión por separado, los sindicatos USTEC, Profesores de Secundaria, CGT e Intersindical –los convocantes de las huelgas– han decidido encerrarse en la sede del Departamento de Educación en Barcelona. Los sindicatos entienden que la oferta no mejora la que se hizo el pasado miércoles y han exigido a la consejera Esther Niubó que se acerque a negociar. No se irán hasta que venga.

A la salida de la reunión, el departamento ha pedido «responsabilidad» a los sindicatos, entendiendo que la oferta de incremento de 400 euros –que incluye el aumento del complemento autonómico pactado y los 125 euros del nuevo complemento lineal propuesto este pasado jueves– es suficiente. Sobre si se acercará o no la consejera, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha apuntado que se le trasladará, pero que será ella quien tome la decisión.