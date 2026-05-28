La setena reunió entre els sindicats educatius i Educació ha acabat com totes les altres, amb balls de xifres i sense acord. Després de cinc hores i dues taules separades, per parlar de salaris i inclusiva per separat, els sindicats USTEC, Professors de Secundària, CGT i Intersindical –els convocants de les vagues– han decidit tancar-se a la seu del Departament d’Educació a Barcelona. Els sindicats entenen que l’oferta no millora la que es va fer dimecres passat i han exigit a la consellera Esther Niubó que s’apropi a negociar. No marxaran fins que vingui.
A la sortida de la reunió, el departament ha demanat “responsabilitat” als sindicats, entenent que l’oferta d’increment de 400 euros –que inclou l’augment del complement autonòmic pactat i els 125 euros del nou complement lineal proposat aquest passat dijous– és suficient. Sobre si s’acostarà o no la consellera, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha apuntat que se li traslladarà, però que serà ella qui prengui la decisió.