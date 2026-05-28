La setena reunió del nou cicle de negociacions entre Educació i els sindicats ha començat amb una proposta formal i per escrit, un requisit exigit de forma reiterada pels sindicats i que fins ara no s’havia posat sobre la taula. Tal com ha avançat la consellera Esther Niubó aquest matí al Parlament, la proposta és “més concreta” que la d’aquest dijous, en què el departament plantejava un increment de 47 euros mensuals que s’afegeix a l’augment del complement autonòmic pactat en el pacte anterior.
L’anunci que serà “la proposta definitiva” ha enrarit l’ambient en plena fase d’aproximació a un acord. Abans d’entrar a la reunió, el sindicat majoritari USTEC ha qüestionat l’estratègia del departament, sorprès davant d’una declaració que han llegit com una política de “caixa o faixa”. “Hem vingut a negociar”, ha dit la portaveu Iolanda Segura. És el segon dia consecutiu que la reunió arrenca amb neguit en alguna de les dues bandes, després que, aquest dimecres, el departament insinués als sindicats la seva incomoditat de negociar amb talls en marxa a les principals vies del país.
“Quin concepte de negociar té aquesta conselleria? Què hem vingut a fer?”, ha reiterat Segura abans d’entrar al departament. El sindicat de secundària també ha carregat contra les “propostes definitives” i ha avisat, a diferència de la resta d’organitzacions, que la majoria de recursos s’han de destinar als salaris i no a més dotacions que enforteixin un model d’escola inclusiva en el qual no creuen.
La resta de formacions també han remarcat la seva “sorpresa”. “Quan se’ns ha comunicat que la mesa passava a la tarda, en cap moment se’ns ha dit que l’oferta d’avui seria definitiva”, s’ha queixat Laura Gené, referent de la CGT. La Intersindical també ha qüestionat la “política d’ultimàtum” del Govern, “que no és pròpia d’un executiu democràtic”, ha dit.
La nova trobada entre el departament i els sindicats arriba després de sis reunions que han servit per acostar postures. Totes dues parts s’han posat d’acord en la manera en què s’han d’apujar els sous –un complement lineal que arribi a tota la plantilla– però encara han de posar-se d’acord en la quantitat. Educació planteja un increment de 47 euros mensuals, però els sindicats convocants de les vagues actuals han demanat doblar-lo.