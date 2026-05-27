Educació torna a reunir-se amb els sindicats per desencallar el conflicte. Ho ha fet amb més d’una hora de retard i col·leccionant rumors diversos a la seu de Via Augusta. Veus que sospitaven d’una certa incomoditat del departament pels talls, d’altres que apuntaven a reunions en marxa amb altres departaments que s’han allargat més del previst; oficialment, des del departament apunten que s’estava acabant de treballar la nova proposta que llançaran aquesta tarda als sindicats.
La reunió ha de servir per aterrar el complement lineal que ha proposat el departament. La USTEC preveu una trobada llarga i no amaga certa esperança. El sindicat majoritari veu positiu que el departament hagi acceptat el complement unitari i plantejarà una consulta al col·lectiu aquesta mateixa nit –o demà al matí– si les converses evolucionen favorablement. El segon màxim representant, Professors de Secundària, han tornat a la mesa després d’abstenir-se en dues reunions i ja situen la postura del Govern “en la casella de sortida”. CGT i Intersindical encara hi veuen “molles”.
Talls de carretera
La reunió arriba en plena vaga general i amb els docents bloquejant l’A-2 a l’altura de Lleida i l’AP-7 a Girona, Lleida i Torredembarra. Talls, apunten els sindicats, que es mantindran mentre la calor ho permeti. Els sindicats arriben a la mesa enmig d’una aturada general; la quarta del curs, la primera en un mateix dia de vaga. Els manifestants han assaltat el voral de l’AP-7 a l’altura de Salt (Gironès) a primera hora. Un miler ha fet el mateix a les 11 hores, a la mateixa via però al sud, a l’altura de Torredembarra. I els Granollers s’hi han instal·lat amb carpes i pancartes grans, provocant quilòmetres de cua en tots dos sentits.
Els manifestants de Barcelona no han pogut accedir a la ronda Litoral, com estava previst, pel bloqueig que han fet els Mossos d’Esquadra a les entrades de Drassanes, el punt final de la concentració. Allà hi estaran, comenten des de la USTEC, fins que la gent aguanti la calor.
Una última oferta insuficient
Al matí, abans d’arrencar la concentració de Barcelona, els referents sindicals han exigit una “negociació intensiva” aquest dimecres que permeti tancar un acord que “sedueixi tot el col·lectiu”. Així s’expressen a la USTEC, que veuen els talls de carretera com un èxit que permet pressionar el departament. Les organitzacions veuen “avenços” en l’última oferta d’Educació, però ja han avisat que és insuficient per aixecar les vagues. Des de la CGT, directament parlen de “molles” i exigeixen una clàusula de revisió salarial. El departament, per ara, ho veu difícil; depèn de Funció Pública i s’hi hauria de trobar l’encaix legal.
En allò que sí que depèn d’Educació, el departament ha plantejat un increment d’uns 40 euros mensuals, una xifra que la USTEC vol apujar a 60 euros el primer any i més de cent el 2028. Sobre la taula també hi ha el reconeixement i el retorn dels estadis no cobrats, un complement que els docents cobraven cada sis anys fins a les retallades i que durant una dècada se’ls va reduir.