Educación vuelve a reunirse con los sindicatos para desbloquear el conflicto. Lo ha hecho con más de una hora de retraso y acumulando rumores diversos en la sede de Via Augusta. Voces que sospechaban de una cierta incomodidad del departamento por los cortes, otras que apuntaban a reuniones en marcha con otros departamentos que se han alargado más de lo previsto; oficialmente, desde el departamento señalan que se estaba terminando de trabajar la nueva propuesta que lanzarán esta tarde a los sindicatos.

La reunión debe servir para aterrizar el complemento lineal que ha propuesto el departamento. La USTEC prevé un encuentro largo y no oculta cierta esperanza. El sindicato mayoritario ve positivo que el departamento haya aceptado el complemento unitario y planteará una consulta al colectivo esta misma noche –o mañana por la mañana– si las conversaciones evolucionan favorablemente. El segundo máximo representante, Profesores de Secundaria, han vuelto a la mesa después de abstenerse en dos reuniones y ya sitúan la postura del Gobierno «en la casilla de salida». CGT e Intersindical aún lo ven «migajas».

Iolanda Segura, portavoz de USTEC, con Ignasi Fernández y Ramiro Gil, de Profesores de Secundaria, antes de la reunión en Educación | Bernat Vilaró (ACN)

Cortes de carretera

La reunión llega en plena huelga general y con los docentes bloqueando la A-2 a la altura de Lleida y la AP-7 en Girona, Lleida y Torredembarra. Cortes, apuntan los sindicatos, que se mantendrán mientras el calor lo permita. Los sindicatos llegan a la mesa en medio de una parada general; la cuarta del curso, la primera en un mismo día de huelga. Los manifestantes han asaltado el arcén de la AP-7 a la altura de Salt (Gironès) a primera hora. Un millar ha hecho lo mismo a las 11 horas, en la misma vía pero al sur, a la altura de Torredembarra. Y los de Granollers se han instalado con carpas y pancartas grandes, provocando kilómetros de cola en ambos sentidos.

Los manifestantes de Barcelona no han podido acceder a la ronda Litoral, como estaba previsto, por el bloqueo que han hecho los Mossos d’Esquadra en las entradas de Drassanes, el punto final de la concentración. Allí estarán, comentan desde la USTEC, hasta que la gente aguante el calor.

Una última oferta insuficiente

Por la mañana, antes de comenzar la concentración de Barcelona, los referentes sindicales han exigido una “negociación intensiva” este miércoles que permita cerrar un acuerdo que “seduzca a todo el colectivo”. Así se expresan en la USTEC, que ven los cortes de carretera como un éxito que permite presionar al departamento. Las organizaciones ven “avances” en la última oferta de Educación, pero ya han avisado que es insuficiente para levantar las huelgas. Desde la CGT, directamente hablan de “migajas” y exigen una cláusula de revisión salarial. El departamento, por ahora, lo ve difícil; depende de Función Pública y se tendría que encontrar el encaje legal.

En lo que sí depende de Educación, el departamento ha planteado un incremento de unos 40 euros mensuales, una cifra que la USTEC quiere subir a 60 euros el primer año y más de cien en 2028. Sobre la mesa también está el reconocimiento y el retorno de los estadios no cobrados, un complemento que los docentes cobraban cada seis años hasta los recortes y que durante una década se les redujo.