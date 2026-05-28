Educació planteja als sindicats un increment de 400 euros mensuals, que seria progressiu i es completaria l’any 2029. El departament ha recalculat els increments del complement autonòmic, pactat amb CCOO i UGT el març passat, sumant-ne cada pujada al sou consolidat l’any anterior, en comptes del sou base actual. El resultat final s’aproxima als 270 euros, que els docents cobrarien íntegrament d’aquí a quatre anys. La segona novetat, el complement lineal acordar en les últimes meses, sumaria un total de 125 euros més. A aquest doble increment s’hi hauria de sumar la pujada acordada a Madrid a tots els funcionaris, de l’11% dels salaris.
L’acord també incorpora noves dotacions, que principalment es destinaran a satisfer les necessitats del model d’escola inclusiva. A les 1.800 places noves aprovades per al curs vinent, el departament proposa sumar-ne 1.600 més els dos anys següents i gairebé 2.000 el 2029. Tot plegat suma una xifra superior a les 7.000 dotacions en tres anys. Els sindicats majoritari USTEC parlava d’uns 6.500 en dos anys.
