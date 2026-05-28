Educación propone a los sindicatos un aumento de 400 euros mensuales, que sería progresivo y se completaría en el año 2029. El departamento ha recalculado los incrementos del complemento autonómico, pactado con CCOO y UGT el pasado marzo, sumando cada subida al sueldo consolidado del año anterior, en lugar del sueldo base actual. El resultado final se aproxima a los 270 euros, que los docentes cobrarían íntegramente dentro de cuatro años. La segunda novedad, el complemento lineal acordado en las últimas mesas, sumaría un total de 125 euros más. A este doble incremento se le debería sumar la subida acordada en Madrid para todos los funcionarios, del 11% de los salarios.

El acuerdo también incorpora nuevas dotaciones, que principalmente se destinarán a satisfacer las necesidades del modelo de escuela inclusiva. A las 1.800 plazas nuevas aprobadas para el próximo curso, el departamento propone sumar 1.600 más en los dos años siguientes y casi 2.000 en 2029. En total suma una cifra superior a las 7.000 dotaciones en tres años. Los sindicatos mayoritarios USTEC hablaban de unas 6.500 en dos años.

Continuará ampliación.