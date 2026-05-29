El personal educatiu del Penedès i el Baix Llobregat han tallat l’accés al cremallera de Montserrat en la desena jornada de vaga del nou cicle de mobilitzacions. Una situació que ha generat moments de tensió amb algunes famílies que hi volien accedir i sobretot amb turistes, absents del tot de la protesta que viu la comunitat educativa. Detalla l’ACN que alguns visitants han intentat obrir-se pas empenyent els docents, però no se n’han sortit. Tot plegat, mentre els sindicats es reuneixen amb la consellera Esther Niubó al departament. És la segona vegada que els docents boicotegen una activitat turística en el marc d’aquestes vagues. El dilluns 18 de maig, els manifestants també van col·lapsar l’accés principal de la Sagrada Família, l’única entrada amb detector de metalls i per on accedeixen els visitants, durant tres hores.
Més enllà del tall, la protesta agruparà els manifestants davant del monestir en una concentració prevista al migdia. Escaladors també han penjat unes lones grogues –el color reivindicatiu de la lluita dels docents a Catalunya– d’algunes de les agulles perquè l’acció sigui visible des del monestir. En la línia dels sindicats, els manifestants insisteixen que l’última oferta del departament, que sumaria un total de 400 euros nous a la nòmina, encara és “insuficient” i han demanat anar “més enllà” de les reivindicacions salarials.
Reunió en marxa a Educació
Tot plegat, mentre els sindicats es reuneixen amb la consellera Esther Niubó al departament per intentar evitar la ruptura. Després de tancar-se tota la nit, els sindicats han amenaçat d’escalar el conflicte, insinuant que podrien convocar més jornades de vaga de les que ara hi ha previstes. Els darreres dies, sona l’opció de fer una aturada indefinida –tal com fan els docents del País Valencià– si no hi ha un acord satisfactori.
La jornada de vaga d’aquest divendres està convocada a les comarques del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès i el Garraf.