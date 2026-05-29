“No descartem sortir d’aquí amb una proposta de mobilització molt més enllà de la que ja tenim sobre la taula”. La portaveu nacional del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha avisat que els sindicats escalaran el conflicte –en aquests moments hi ha un mes de protestes convocades– si la reunió d’aquest matí al departament no reobre unes negociacions que s’han encallat definitivament després de la trobada d’aquest dijous. Entre passadissos, els sindicats crítics ja apuntaven els darrers dies que apostarien per una vaga indefinida si no hi ha acord, una opció que va tenir el 40% del suport dels docents en l’última consulta que van fer USTEC, CGT i Intersindical. Els docents també van aturar-se una setmana al març i sumen ja quatre vagues generals aquest curs.
Una vintena de persones, totes elles de sindicats convocants de vagues, s’han tancat a la conselleria aquesta nit després de no assolir un acord i intentaran quedar-s’hi fins que la consellera Esther Niubó segui amb ells en una “negociació real”. Els referents d’aquestes organitzacions insisteixen en la intenció de quedar-se tancats al departament mentre la consellera no faci aquest pas. Una cinquantena de persones els fan costat a l’entrada i han tallat el carrer Via Augusta amb xiulets, megàfons i crits demanant la dimissió de Niubó. La consellera és al seu despatx del departament des de primera hora i participa de la reunió, que s’ha endarrerit gairebé una hora.
Discrepàncies amb la nova oferta salarial
Els sindicats qüestionen les matemàtiques que fa Educació en l’última oferta, que arriba fins a un total de 400 euros en quatre anys, agrupant el complement autonòmic i el nou complement unitari pactat els darrers dies. El departament inclou en aquest càlcul l’increment de l’11% que s’ha pactat per a tots els funcionaris de l’Estat. Els sindicats diuen que s’ha d’aplicar tant sí com, també en la part del salari de la Generalitat; el departament, que és una elecció del Govern i que ells sí que l’aplicaran. L’endemà de la discrepància, Niubó ha negat novament, en diferents entrevistes matinals, que sumar l’increment estatal en l’augment salarial sigui una “trampa”, tal com apunten els sindicats.
Les organitzacions havien avançat en altres matèries, com ara la dotació de recursos per a l’escola inclusiva i el reconeixement del deute dels estadis, un complement que els docents cobren cada sis, però que es va retallar amb la crisi del 2008. Però no hi ha avenços amb els salaris. Ramón Gil (Professors de Secundària) ha denunciat el que considera un “bloqueig” del departament i Laura Gené (CGT) ha demanat “deixar els egos i l’arrogància” a una banda per buscar els “recursos necessaris” que falten a la comunitat educativa.