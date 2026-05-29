“No descartamos salir de aquí con una propuesta de movilización mucho más allá de la que ya tenemos sobre la mesa”. La portavoz nacional del sindicato USTEC, Iolanda Segura, ha advertido que los sindicatos escalarán el conflicto –en estos momentos hay un mes de protestas convocadas– si la reunión de esta mañana en el departamento no reabre unas negociaciones que se han atascado definitivamente tras el encuentro de este jueves. Entre pasillos, los sindicatos críticos ya apuntaban en los últimos días que apostarían por una huelga indefinida si no hay acuerdo, una opción que obtuvo el 40% del apoyo de los docentes en la última consulta que hicieron USTEC, CGT y Intersindical. Los docentes también se detuvieron una semana en marzo y suman ya cuatro huelgas generales este curso.

Una veintena de personas, todas ellas de sindicatos convocantes de huelgas, se han encerrado en la consejería esta noche tras no alcanzar un acuerdo e intentarán quedarse allí hasta que la consejera Esther Niubó se siente con ellos en una “negociación real”. Los referentes de estas organizaciones insisten en la intención de quedarse encerrados en el departamento mientras la consejera no dé ese paso. Una cincuentena de personas los apoyan en la entrada y han cortado la calle Via Augusta con silbatos, megáfonos y gritos pidiendo la dimisión de Niubó. La consejera está en su despacho del departamento desde primera hora y participa en la reunión, que se ha retrasado casi una hora.

Manifestantes en las puertas de Educación | G.G.

Discrepancias con la nueva oferta salarial

Los sindicatos cuestionan las matemáticas que hace Educación en la última oferta, que llega hasta un total de 400 euros en cuatro años, agrupando el complemento autonómico y el nuevo complemento unitario pactado en los últimos días. El departamento incluye en este cálculo el incremento del 11% que se ha pactado para todos los funcionarios del Estado. Los sindicatos dicen que se debe aplicar tanto sí como, también en la parte del salario de la Generalitat; el departamento, que es una elección del Gobierno y que ellos sí lo aplicarán. Al día siguiente de la discrepancia, Niubó ha negado nuevamente, en diferentes entrevistas matinales, que sumar el incremento estatal en el aumento salarial sea una «trampa», tal como apuntan los sindicatos.

Las organizaciones habían avanzado en otras materias, como la dotación de recursos para la escuela inclusiva y el reconocimiento de la deuda de los estadios, un complemento que los docentes cobran cada seis, pero que se recortó con la crisis de 2008. Pero no hay avances con los salarios. Ramón Gil (Profesores de Secundaria) ha denunciado lo que considera un “bloqueo” del departamento y Laura Gené (CGT) ha pedido “dejar los egos y la arrogancia” a un lado para buscar los “recursos necesarios” que faltan en la comunidad educativa.