Aislar a una parte del alumnado no mejorará los resultados. Esta idea simple, expresada, en este caso, por Linda Darling-Hammond, ha centrado la jornada inaugural de la serie Reivindiquem l’educació de la fundación Equitat.org. La activista por la justicia educativa, exasesora de las administraciones estadounidenses de Barack Obama y de Joe Biden remarca que “es falso que para tener excelencia el sistema deba ser menos equitativo”. Así, la activista apuesta por fortalecer aquellas inversiones políticas que personalicen e individualicen los aprendizajes en un momento en que el debate sobre la escuela inclusiva vuelve a estar sobre la mesa.

El alumnado debe poder aprender “de manera más flexible”, añade Darling-Hammond, y esto implica invertir “más recursos allí donde hay más necesidades”. El debate se ha reabierto. Cataluña enfrenta una etapa de crisis educativa marcada por “el impacto de las desigualdades socioeconómicas crecientes en el alumnado”, tal como ha remarcado el catedrático Francesc Padró, autor también del anuario de Equitat.org , y sindicatos como Professors de Secundària ven una ventana de oportunidad para revertir el modelo de inclusiva, impulsado con un decreto en el año 2017. La consejera Esther Niubó también ha abierto la puerta a revisar el modelo de acogida con un debate amplio sobre «la escuela inclusiva, la formación de los docentes, el uso de tecnología en las aulas o la autoridad docente».

La activista estadounidense toma PISA de ejemplo. «Cuando se miran los resultados, no solo se debe mirar dónde están los rankings, sino cuál es la distribución equitativa de puntuaciones si quieres usar esto como una métrica. Hay muchas sociedades que tienen un modelo equitativo que son muy excelentes», remarca. “Los que tienen estas puntuaciones tan altas son los que están demostrando que para lograr la excelencia también hay que prestar atención a la equidad”, afirma Darling-Hammond.

“Para lograr la excelencia”, continúa, “es necesario centrarse en un número reducido de estudiantes y asegurarse de que están recibiendo una gran cantidad de ventajas”. En este sentido, Darling-Hammond insiste en que invertir de una manera “inteligente, reflexiva y adecuadamente personalizada” también puede favorecer el desarrollo académico de los niños con más necesidades.

Linda Darling-Hammond con la periodista Laura Aznar | Equitat.org

También hay modelos equitativos de baja calidad

Ahora bien, la experta educativa también advierte que puede haber modelos equitativos de baja calidad si el dinero “no se invierte de forma adecuada”. “A menudo tenemos la suposición de que todos aprenderán al mismo ritmo y de la misma manera, pero ahora tenemos mucha investigación en neurociencias que demuestra que cada cerebro es diferente. Los estudiantes no aprenden de las mismas maneras al mismo ritmo que tienes que hacer”, apuntaba.

Estonia, por ejemplo, que ha alcanzado una puntuación excelente en PISA, cede autonomía a los centros y parte de un sistema en el que los docentes tienen libertad para enseñar con más de un modelo educativo diferente una misma asignatura, según las características de los alumnos. Un modelo de éxito que los expertos tampoco piden replicar, sino simplemente tenerlo de ejemplo y trasladar aquello que más interese en función de la realidad social y económica de Cataluña.

El modelo de escuela inclusiva, que busca integrar al máximo número de alumnos con necesidades especiales en el funcionamiento ordinario de las escuelas, se impulsó en el año 2017 con un decreto que la mayoría de los sindicatos aprueban, si bien reiteran que faltan recursos para impulsarlo en condiciones. Prácticamente todas las organizaciones basaron la última negociación con Educación en el incremento de especialistas en las aulas –más allá del aumento salarial acordado–, forzando a la administración a añadir unas 6.000 dotaciones al sistema público. El sindicato de secundaria, segundo con más representación, está en contra y apuesta por un modelo inclusivo que se base en el aislamiento de alumnos en aulas de acogida, sobre todo en las fases iniciales de su aprendizaje.