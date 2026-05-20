Los docentes de las guarderías se plantan en la sede del PSC para reclamar mejoras laborales

Cerca de cuarenta docentes de las guarderías se han plantado frente a la sede del PSC en la calle del Pallars, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, para reclamar mejoras laborales en el sector educativo. La acción de protesta se ha enmarcado en una nueva jornada de huelga de los docentes del 0-3 en la cual los docentes piden un financiamiento público suficiente y estable.

Los manifestantes han accedido al interior del edificio proferiendo gritos como ‘La plataforma 0-3 no puede más’ y han pegado adhesivos en los cristales con las reivindicaciones de los docentes del 0-3. Hasta la concentración se han desplazado varias dotaciones de agentes de Seguridad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra y un vehículo con agentes de paisano, una intervención policial que ha llevado a que el personal del PSC junto con los agentes desplegados hayan obligado a salir de la sede de los socialistas. Una actuación que ha provocado que los docentes hayan salido del edificio bajo los gritos de ‘Más educación y menos policía’, tal como ha recogido la ACN.

Los profesionales del 0-3 exigen mejoras para el sector

La acción de protesta de los docentes de las guarderías se ha enmarcado en una nueva jornada de huelga del sector educativo en Cataluña. Concretamente, los profesionales de las guarderías de todo el país están convocados a huelga y reclaman que se considere el 0-3 como una etapa educativa esencial y exigen que se mejoren las condiciones laborales de los docentes con una dignificación salarial, la equiparación de las condiciones laborales con otras etapas educativas, mejoras en salud laboral y más reconocimiento profesional.

Agentes de los Mossos d’Esquadra en el interior de la sede del PSC para evitar el acceso de más personas | Albert Hernàndez Ventós (ACN)

Según los docentes hay demasiados alumnos por aula, un hecho que va unido a unas condiciones laborales precarias y desiguales y que provocan malestar en la plantilla de los profesionales. Estas circunstancias son las que han movilizado a los docentes a pedir un financiamiento público suficiente y estable y mejoras reales para los profesionales educativos del 0-3.