Els docents de les escoles bressol es planten a la seu del PSC per reclamar millores laborals

Prop d’una quarantena de docents de les escoles bressol s’han plantat davant la seu del PSC al carrer del Pallars, al districte de Sant Martí de Barcelona, per reclamar millores laborals del sector educatiu. L’acció de protesta s’ha emmarcat en una nova jornada de vaga dels docents del 0-3 en la qual els docents demanen un finançament públic suficient i estable.
Els manifestants han accedit dins de l’edifici proferint crits com ‘La plataforma 0-3 no pot més’ i han enganxat adhesius als vidres amb les reivindicacions dels docents del 0-3. Fins a la concentració s’han desplaçat diverses dotacions d’agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra i un vehicle amb agents de paisà, una intervenció policial que ha fet que el personal del PSC junt amb els agents desplegats hagin obligat a sortir de la seu dels socialistes. Una actuació que ha provocat que els docents hagin sortit de l’edifici sota els crits de ‘Més educació i menys policia’, tal com ha recollit l’ACN.
Els professionals del 0-3 exigeixen millores per al sector
L’acció de protesta dels docents de les escoles bressol s’ha emmarcat en una nova jornada de vaga del sector educatiu a Catalunya. Concretament, els professionals de les escoles bressol d’arreu del país estan convocats a vaga i reclamen que es consideri el 0-3 com una etapa educativa essencial i exigeixen que es millorin les condicions laborals dels docents amb una dignificació salarial, l’equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i més reconeixement professional.
Segons els docents hi ha massa alumnes per aula, un fet que va unit a unes condicions laborals precàries i desiguals i que provoquen malestar a la plantilla dels professionals. Aquestes circumstàncies són les que han mobilitzat els docents a demanar un finançament públic suficient i estable i millores reals per als professionals educatius del 0-3.