El exdirector del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, exdiputado del PSC y exdirector del Museo de Historia de Cataluña, Jaume Sobrequés, ha propuesto que «dos mil personas hagan guardia frente al Museo Nacional de Arte de Cataluña» (MNAC) para evitar «el expolio» de las pinturas murales de Sijena que la entidad debe devolver al monasterio de los Monegros tras un larguísimo pleito judicial. Así lo expuso en un acto dedicado al caso esta tarde en la 58ª edición de la Universidad Catalana de Verano, la UCE, que se celebra en Prada, el Conflent, hasta el próximo 23 de agosto.

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Sobrequés participaba en la presentación del libro «Sixena, estado de la cuestión» (Editorial Base, 2026), junto con el exconsejero de Cultura, Lluís Puig; el abogado de la Generalitat que ha comandado la representación de la institución en el caso, Xavier Muñoz; el catedrático de Historia de la Universidad Autónoma, Josep Maria Figueres, y Carmen Berlabé exconservadora del Museo de Lleida. Los tres han cargado las tintas contra el proceso judicial y político por arrebatar las pinturas que yacen en el MNAC y trasladarlas a Aragón.

Una imagen del debate en la UCE sobre Sijena/Josep Maria Montaner/UCE

«Nos han robado las pinturas»

Berlabé, después de explicar el origen del conflicto y el trabajo de conservación, concluyó que Aragón y el Estado «nos han robado las pinturas». Muñoz describió con precisión todo el proceso judicial y la paradoja de que ningún gobierno de la Generalitat ha defendido con suficiente firmeza las obras de arte. Sobrequés fue el más político y propuso que un pueblo «que el 1 de octubre de 2017 2,4 millones de personas votaron» y que de ese grupo de gente, «dos mil personas» deberían «hacer guardia frente al MNAC para evitar el expolio». «Con esta manifestación popular para impedir que los frescos salgan del MNAC tal vez los gobernantes hagan lo que deberían haber hecho», remachó. «¿Dónde está el pueblo de Cataluña?», se preguntó.