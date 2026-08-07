El hasta ayer alcaldable junquerista de Girona, Marc Puigtió, ha caído en desgracia en el partido por el escándalo de los audios, y ha renunciado a continuar militando en la formación de Junqueras y abandonará también los cargos institucionales que ostentaba. Después de que ayer renunciara a ser el candidato de Esquerra Republicana en la capital gerundense después de que le abrieran un expediente, según ha podido saber El Món, Puigtió ha comunicado a la Federación Regional de Esquerra Girona que se da de baja del partido y que dejará de ser concejal de Hacienda, Transparencia y Participación en el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis.

En consecuencia a su decisión de renunciar al acta de concejal, también dejará de ser vicepresidente primero, portavoz del grupo republicano y jefe del área de Servicios a las Personas, el Consorcio de Bienestar Social Gironès-Salt y la Oficina Comarcal de Vivienda en el Consejo Comarcal del Gironès, ya que este segundo cargo está vinculado al primero. En ambos cargos tenía dedicación a tiempo parcial, y obtenía un sueldo bruto de unos 50.000 euros. Este diario ha intentado obtener una valoración de la dirección nacional del partido sobre la decisión de Puigtió, pero en el momento de publicar la noticia aún no ha recibido respuesta. «Sí, ha dimitido», han afirmado posteriormente fuentes de la formación, que han agradecido al exalcaldable «el trabajo, el compromiso y los años de servicio público que ha dedicado al país, al Gironès y al municipio de Sant Julià de Ramis».

«Lo hago después de un día de reflexión que me ha permitido mirar la situación con más perspectiva y tomar las decisiones que considero más adecuadas», ha sostenido Puigtió en un comunicado, donde también ha detallado que a partir de ahora se alejará de la política y continuará ejerciendo como arquitecto técnico. Asimismo, ha dicho que la política ha sido para él «una vocación de servicio, no una manera de fundamentar» su vida. «Me voy de las responsabilidades que he ocupado con la convicción de haber podido ser útil a quien lo haya necesitado», ha concluido.

Marc Puigtió, en el acto de Militància Decidim en Olesa, el pasado mes de septiembre que abría oficialmente la campaña de Junqueras para volver a presidir ERC/Mireia Comas

La CUP pidió el cese de Puigtió

Ante el sismo político provocado por los audios filtrados, la formación Som Poble 1972, vinculada a la CUP, pidió al alcalde de Sant Julià de Ramis y Medinyà, Marc Sayols, el cese de Puigtió para preservar la «credibilidad y la confianza» de la institución municipal. El grupo celebra en un comunicado la renuncia de Marc Puigtió a todos sus cargos políticos y rechaza de manera categórica las conductas «nada éticas» y cualquier pacto o conspiración con la extrema derecha, considerándolo incompatible con los valores democráticos y el servicio público. «Los intereses personales no pueden estar por encima de las instituciones locales o superiores», sentencia.

Asimismo, la formación reafirma en un comunicado su confianza en el alcalde Marc Sayols y en el resto de concejales de ERC del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis y Medinyà, con quienes mantienen una relación de trabajo «leal, responsable y constructiva». Desde Som Poble 1972 reiteran su compromiso prioritario con el municipio y la institución, asegurando que continuarán trabajando conjuntamente por el bienestar de Medinyà por encima de cualquier otra consideración. De hecho, Sayols ha publicado un escrito en su cuenta de la red social X donde manifiesta que la renuncia de Puigtió es «acertada». «Este gesto de responsabilidad es la decisión oportuna pensando en el beneficio del municipio», concluye.

Benvolguts i benvolgudes,

Adreço aquestes paraules arran del posicionament manifestat per en Marc Puigtió.

En Marc Puigtió ha estat un alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà que ha treballat per millorar la vida dels seus veïns i veïnes. Va transmetre un compromís (1/6). pic.twitter.com/thrSQqGUry — Marc Sayols Batlle (@MarcSayols94) August 7, 2026

Renuncia a la alcaldía tras el expediente

Desde que se filtró la conversación privada que Puigtió mantuvo con un joven vinculado a Vox los hechos se han sucedido uno tras otro. Después de unas primeras horas de silencio y que Oriol Junqueras calificara de «desafortunadas» las manifestaciones de Puigtió en los audios, Esquerra Republicana informó que había activado los mecanismos internos del partido y que la responsable de cumplimiento del partido, Mireia Ingla, había decidido actuar de oficio y abrir un expediente al exalcaldable para «analizar los hechos y determinar, si procede, las responsabilidades correspondientes».

Al día siguiente de que la formación anunciara la apertura de un expediente, Marc Puigtió anunció que daba un paso al lado y dejaba de ser cabeza de lista de ERC en Girona para las elecciones municipales de 2027, pero en ningún momento se pronunció sobre los cargos en el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis y en el Consejo Comarcal de Girona. «Cometí un error grave y lo asumo sin matices», admitió sobre la conversación filtrada, pero también se defendió diciendo que los audios estaban «editados» y sacados «fuera de contexto». Además, a pesar de las manifestaciones que hace en las grabaciones, donde dice que su intención es «echar» a los dirigentes de ERC en Girona y «poder utilizar sus recursos electorales», el exalcaldable se mostró crítico con «la normalización de una manera de hacer política basada en grabar, editar y difundir conversaciones privadas con una intención política».

Una vez que Puigtió presentó su dimisión, Esquerra Republicana valoró su gesto y dio por cerrada la etapa del alcaldable junquerista, poniendo énfasis en el hecho de que «el proyecto colectivo está por encima de las individualidades». El presidente de la Federación Regional en Girona, Pau Presas, por su parte, defendió que cuando se cometen errores hay que actuar con compromiso hacia los vecinos, al tiempo que avanzó que la reconstrucción de la candidatura se afrontará desde el consenso para ofrecer un proyecto sólido para la ciudad. La designación de Puigtió estuvo marcada por la polémica desde el minuto uno de su designación, cuando la candidatura se impuso por un solo voto de diferencia.