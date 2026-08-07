Els fins ahir alcaldable junquerista de Girona, Marc Puigtió, ha caigut en desgràcia al partit per l’escàndol dels àudios, i ha renunciat a continuar militant en la formació de Junqueras i abandonarà també als càrrecs institucionals que ostentava. Després que ahir renunciés a ser el candidat d’Esquerra Republicana a la capital gironina després que li obrís un expedient, segons ha pogut saber El Món, Puigtió ha comunicat a la Federació Regional d’Esquerra Girona que es dona de baixa del partit i que deixarà de ser regidor d’Hisenda, Transparència i Participació en l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.
En conseqüència a la seva decisió de renunciar a l’acta de regidor, també deixarà de ser vicepresident primer, portaveu del grup republicà i cap de l’àrea de Serveis a les Persones, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Oficina Comarcal d’Habitatge al Consell Comarcal del Gironès, ja que aquest segon càrrec està vinculat al primer. En ambdós càrrecs tenia dedicació a temps parcial, i obtenia un sou brut d’uns 50.000 euros. Aquest diari ha intentat obtenir una valoració de la direcció nacional del partit sobre la decisió de Puigtió, però en el moment de publicar la notícia encara no ha rebut resposta. “Sí, ha dimitit”, han afirmat posteriorment fonts de la formació, que han agraït a l’exalcaldable “la feina, el compromís i els anys de servei públic que ha dedicat al país, al Gironès i al municipi de Sant Julià de Ramis”.
“Ho faig després d’un dia de reflexió que m’ha permès mirar la situació amb més perspectiva i prendre les decisions que considero més adequades”, ha sostingut Puigtió en un comunicat, on també ha detallat que a partir d’ara s’allunyarà de la política i continuarà exercint d’arquitecte tècnic. Així mateix, ha dit que la política ha estat per a ell “una vocació de servei, no una manera de fonamentar” la seva vida. “Me’n vaig de les responsabilitats que he ocupat amb el convenciment d’haver pogut ser útil a qui ho hagi necessitat”, ha conclòs.
La CUP va demanar el cessament de Puigtió
Davant el sisme polític provocat pels àudios filtrats, la formació Som Poble 1972, vinculada a la CUP, va demanar a l’alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Sayols, el cessament de Puigtió per tal de preservar la “credibilitat i la confiança” de la institució municipal. El grup celebra en un comunicat la renúncia de Marc Puigtió de tots els seus càrrecs polítics i rebutja de manera categòrica les conductes “gens ètiques” i qualsevol pacte o conspiració amb l’extrema dreta, considerant-ho incompatible amb els valors democràtics i el servei públic. “Els interessos personals no poden estar per damunt de les institucions locals o superiors”, sentencia.
Així mateix, la formació referma en un comunicat la seva confiança en l’alcalde Marc Sayols i en la resta de regidors d’ERC de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà, amb qui mantenen una relació de treball “lleial, responsable i constructiva”. Des de Som Poble 1972 reiteren el seu compromís prioritari amb el municipi i la institució, assegurant que continuaran treballant conjuntament pel benestar de Medinyà per damunt de qualsevol altra consideració. De fet, Sayols ha publicat un escrit al seu compte de la xarxa social X on manifesta que la renúncia de Pugtió és “encertada”. “Aquest gest de resposabilitat és la decisió oportuna pensant en el benefici del municipi”, conclou.
Benvolguts i benvolgudes,— Marc Sayols Batlle (@MarcSayols94) August 7, 2026
Adreço aquestes paraules arran del posicionament manifestat per en Marc Puigtió.
En Marc Puigtió ha estat un alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà que ha treballat per millorar la vida dels seus veïns i veïnes. Va transmetre un compromís (1/6). pic.twitter.com/thrSQqGUry
Renuncia a l’alcaldia després de l’expedient
Des que va es va filtrar la conversa privada que Puigtió va mantenir amb un jove vinculat a Vox els fets s’han succeït un darrere d’un altre. Després d’unes primeres hores de silenci i que Oriol Junqueras qualifiqués de “desafortunades” les manifestacions de Puigtió en els àudios, Esquerra Republicana va informar que havia activat els mecanismes interns del partit i que la responsable de compliment del partit, Mireia Ingla, havia decidit actuar d’ofici i obrir un expedient a l’exalcadable per “analitzar els fets i determinar, si escau, les responsabilitats corresponents”.
L’endemà que la formació anunciés l’obertura d’un expedient, Marc Puigtió va anunciar que feia un pas al costat i deixava de ser cap de llista d’ERC a Girona per a les eleccions municipals del 2027, però en cap moment es va pronunciar sobre els càrrecs a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i al Consell Comarcal de Girona. “Vaig cometre un error greu i l’assumeixo sense matisos”, va admetre sobre la conversa filtrada, però també es va defensar dient que els àudios estaven “editats” i trets “fora de context”. A més, tot i les manifestacions que fa en les gravacions, on diu que la seva intenció és “fotre fora” els dirigents d’ERC a Girona i “poder utilitzar els seus recursos electorals”; l’exalcaldable es ma mostrar crític amb “la normalització d’una manera de fer política basada en enregistrar, editar i difondre converses privades amb una intenció política”.
Una vegada que Puigtió va presentar la seva dimissió, Esquerra Republicana va valorar el seu gest i va donar per tancada l’etapa de l’alcaldable junquerista, posant l’accent en el fet que “el projecte col·lectiu està per sobre de les individualitats”. El president de la Federació Regional a Girona, Pau Presas, per la seva banda, va defensar que quan es cometen errors cal actuar amb compromís cap als veïns, alhora que ha avançat que la reconstrucció de la candidatura s’afrontarà des del consens per oferir un projecte sòlid per a la ciutat. La designació de Puigtió va estar marcada per la polèmica des del minut u de la seva designació, quan la candidatura es va imposar per un sol vot de diferència.