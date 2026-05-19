Junts per Catalunya y la CUP no han escatimado en críticas contra Esquerra Republicana y Oriol Junqueras por el acuerdo presupuestario que esta mañana han sellado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto en el Palau de la Generalitat, a cambio de varias contrapartidas como la línea orbital ferroviaria o la sociedad mercantil de inversiones del Estado en Cataluña, entre otras. Las dos formaciones independentistas han reprochado a los republicanos que apoyen al Gobierno socialista a costa de la «inestabilidad del país» o de priorizar la «agenda personal», en referencia a la voluntad del líder de ERC de ser candidato a la Generalitat, por delante de las «necesidades del país». Por otro lado, también se han mostrado muy críticos con «las rebajas» de las exigencias de ERC y con el hecho de que el pacto «deje tirados a los maestros».

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha lamentado que el acuerdo presupuestario aporte «estabilidad al Gobierno a costa de la inestabilidad del país» y ha acusado a los republicanos de apoyarlos a cualquier precio. «Ha habido unas rebajas constantes de ERC, que ha demostrado que lo que quería eran unos Presupuestos a cualquier precio. Han puesto por delante intereses particulares y han dejado el país al margen«, ha criticado en rueda de prensa en el Parlament de Cataluña. «Ha pasado de la soberanía fiscal a la línea orbital», ha dicho para reprochar a los republicanos que no hayan defendido sus condiciones. «Han primado las concesiones al PSC, y siempre si había el visto bueno del PSOE», ha espetado.

Para Vergés, el acuerdo presupuestario consolida «dos años de mala gestión del Gobierno y de subordinación al PSOE, sumado al agravio que sufren los catalanes por formar parte del Estado». A su parecer, el pacto no resuelve el problema de Rodalies, la huelga de los maestros, el acceso a la vivienda, la defensa del catalán, el déficit de inversiones y el déficit fiscal, de modo que considera que «este desbarajuste hace perder tiempo al país». «Son los primeros Presupuestos que tendrá la Generalitat en los últimos dos años y mientras el país sufre», ha apuntado Vergés, tras reprochar que el acuerdo haya llegado después de las elecciones andaluzas.

Salvador Vergés, portavoz de Junts en el Parlament, y Mònica Sales, presidenta del grupo parlamentario, durante el pleno este jueves. | Maria Rodriguez Ribalta (ACN)

«Las bases de ERC se asombran»

El diputado de la CUP Xavier Pellicer, por su parte, ha acusado a Junqueras de poner «por delante su agenda personal a las necesidades del país» con el acuerdo presupuestario. En rueda de prensa en la cámara catalana, el cupaire ha asegurado que la situación que atraviesa Cataluña «merece un punto y aparte y no poner por delante acuerdos previos a un ciclo electoral con unos intereses que son más que claros y evidentes», en clara alusión a la intención del líder de ERC, aún inhabilitado, de ser candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat. «Tenemos absoluta seguridad de que las bases de ERC, como defensoras de la educación pública, se asombran con este acuerdo de Junqueras, que deje tirados a los maestros», ha defendido.

Asimismo, ha remarcado que la mayoría de las contrapartidas que ha arrancado ERC para apoyar los presupuestos de Illa dependen de la voluntad política del gobierno español. «El acuerdo incluye una lluvia de promesas y millones que dependen de los que siempre incumplen los pactos», ha sostenido, y, al mismo tiempo, también ha criticado que «a pesar de haber sufrido la represión por parte del Estado, a pesar de haber sufrido el espionaje por parte del Estado, Junqueras, con este acuerdo, da luz verde a la vulneración de derechos, al espionaje y a las infiltraciones policiales de Parlon y Trapero».

Xavier Pellicer, diputado de la CUP 12.4.2023 / Mireia Comas

Junqueras justifica aparcar el IRPF

Junqueras se ha defendido de los ataques y ha asegurado que el hecho de sacar el IRPF de la ecuación de los presupuestos «no es una rectificación» porque tanto el Gobierno como el ejecutivo español tienen el compromiso de seguir adelante, pero ha alegado que el PSOE ha pospuesto la tramitación parlamentaria de la ley del nuevo modelo de financiación por las citas electorales. El líder de ERC ha apuntado que durante la tramitación de la ley del nuevo modelo de financiación en el Congreso se abre una «nueva oportunidad» de conseguir este traspaso. Por otro lado, espera que en las reuniones de la Bilateral y la Mixta queden aprobadas las contrapartidas que acompañan el acuerdo por las cuentas.

El líder de ERC también se ha defendido de las críticas por no haber incluido las reivindicaciones de los maestros en el acuerdo. En este sentido, ha dicho que no podría haber una dotación adicional para los profesores si no había unas cuentas que lo permitieran, después de ser preguntado por la petición de Ustec de no apoyar los Presupuestos hasta que no se resolviera el conflicto laboral con los docentes. «No tiene mucho sentido no llegar a un acuerdo presupuestario, y por tanto no poner una partida presupuestaria en el ámbito de la enseñanza, hasta que no haya un acuerdo, porque, de hecho, no puede haber un acuerdo hasta que no haya una dotación presupuestaria que lo sostenga», ha defendido, dejando claro que ERC quiere «ayudar a todos», pero respetando la mesa sectorial y el papel de los sindicatos.