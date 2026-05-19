Junts per Catalunya i la CUP no han escatimat en crítiques contra Esquerra Republicana i Oriol Junqueras per l’acord de pressupostos que aquest matí ha segellat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte al Palau de la Generalitat, a canvi de diverses contrapartides com la línia orbital ferroviària o la societat mercantil d’inversions de l’Estat a Catalunya, entre altres. Les dues formacions independentistes han retret als republicans que donin suport al Govern socialista a costa de la “inestabilitat del país” o de prioritzar l'”agenda personal”, en referència a la voluntat del líder d’ERC de ser candidat a la Generalitat, per davant de les “necessitats de país”. D’altra banda, també s’han mostrat molt crítics amb “les rebaixes” de les exigències d’ERC i amb el fet que el pacte “deixi tirats els mestres”.
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha lamentat que l’acord de pressupostos aporti “estabilitat al Govern a costa de la inestabilitat del país” i ha acusat els republicans de recolzar-los a qualsevol preu. “Hi ha hagut unes rebaixes constants d’ERC, que ha demostrat que el que volia són uns Pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant interessos particulars i han deixat el país al marge“, ha criticat en roda de premsa al Parlament de Catalunya. “Ha passat de la sobirania fiscal a la línia orbital”, ha dit per retreure als republicans que no hagin defensat les seves condicions. “Han primat les concessions al PSC, i sempre si hi havia el vistiplau del PSOE”, ha etzibat.
Per a Vergés, l’acord pressupostari consolida “dos anys de mala gestió del Govern i de subordinació al PSOE, sumat al greuge que pateixen els catalans per formar part de l’Estat”. A parer seu, el pacte no resol el problema de Rodalies, la vaga dels mestres, l’accés a l’habitatge, la defensa del català, el dèficit d’inversions i el dèficit fiscal, de manera que considera que “aquest desgavell fa perdre temps al país”. “Són els primers Pressupostos que tindrà la Generalitat els últims dos anys i mentre el país pateix”, ha apuntat Vergés, després de retreure que l’acord hagi arribat després de les eleccions andaluses.
“Les bases d’ERC es fan creus”
El diputat de la CUP Xavier Pellicer, per la seva banda, ha acusat Junqueras de posar “al davant la seva agenda personal a les necessitats del país” amb l’acord de pressupostos. En roda de premsa a la cambra catalana, el cupaire ha assegurat que la situació que travessa Catalunya “mereix un punt i a part i no posar al davant acords previs a un cicle electoral amb uns interessos que són més que clars i evidents”, en clara al·lusió a la intenció del líder d’ERC, encara inhabilitat, de ser candidat del seu partit a la presidència de la Generalitat. “Tenim absoluta seguretat que les bases d’ERC, com a defensores de l’educació pública, es fan creus amb aquest acord de Junqueras, que deixi tirats els mestres”, ha defensat.
Així mateix, ha remarcat que la majoria de les contrapartides que ha arrencat ERC per donar suport als pressupostos d’Illa depenen de la voluntat política del govern espanyol. “L’acord inclou una pluja de promeses i milions que depenen dels que sempre incompleixen els pactes”, ha sostingut, i, alhora, també ha criticat que “tot i haver patit la repressió per part de l’Estat, malgrat haver patit l’espionatge per part de l’Estat, Junqueras, amb aquest acord, doni llum verda a la vulneració de drets, a l’espionatge i a les infiltracions policials de Parlon i Trapero”.
Junqueras justifica aparcar l’IRPF
Junqueras s’ha defensat dels atacs i ha assegurat que el fet de treure l’IRPF de l’equació dels pressupostos “no és una rectificació” perquè tant el Govern com l’executiu espanyol tenen el compromís de tirar-ho endavant, però ha al·legat que el PSOE ha posposat la tramitació parlamentària de la llei del nou model de finançament per les cites electorals. El líder d’ERC ha apuntat que durant la tramitació de la llei del nou model de finançament al Congrés s’obre una “nova oportunitat” d’aconseguir aquest traspàs. D’altra banda, espera que en les reunions de la Bilateral i la Mixta quedin aprovades les contrapartides que acompanyen l’acord pels comptes.
El líder d’ERC també s’ha defensat de les crítiques per no haver inclòs les reivindicacions dels mestres en l’acord. En aquest sentit, ha dit que no hi podria haver una dotació addicional per als professors si no hi havia uns comptes que ho permetessin, després de ser preguntat per la petició d’Ustec de no recolzar els Pressupostos fins que no es resolgués el conflicte laboral amb els docents. “No té gaire sentit no arribar a un acord pressupostari, i per tant no posar una partida pressupostària a l’àmbit de l’ensenyament, fins que no hi hagi un acord, perquè, de fet, no hi pot haver un acord fins que no hi hagi una dotació pressupostària que el sostingui”, ha defensat, deixant clar que ERC vol “ajudar tothom”, però respectant la taula sectorial i el paper dels sindicats.