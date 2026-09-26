Junts per Catalunya ha pasado a la ofensiva contra la estrategia de comunicación y publicidad institucional de la Generalitat que el Gobierno de Salvador Illa ha puesto en marcha en el ecuador de la legislatura. El grupo parlamentario de la formación presidida por Carles Puigdemont ha registrado una doble batería de preguntas por escrito al Parlamento para exigir explicaciones detalladas y la cifra exacta del costo de las campañas Dos años construyendo el futuro y El futuro es aquí, que es el título de la conferencia que el presidente pronunció en el Museo Marítimo. Fuentes de la formación denuncian que el ejecutivo socialista ha puesto en marcha dos campañas de «propaganda en paralelo» y critican duramente el uso de recursos públicos en estas iniciativas comunicativas.

«Los catalanes ya tenemos suficiente de pagar la factura de su incompetencia porque, además, también tengamos que pagar la factura de su propaganda», manifiestan desde Junts. Según estas mismas fuentes, el Gobierno de Illa despliega una «sumisión a Madrid» que intenta enmascarar con mensajes triunfalistas, por lo cual reclaman «menos propaganda y más transparencia».

Cuestionan afirmaciones que hace el Gobierno en la campaña y que presuma en materia educativa

En una de las iniciativas parlamentarias dirigidas a la Mesa del Parlamento, el portavoz de Junts, Salvador Vergés, pone el foco en el lema El futuro es aquí, en el cual se afirma textualmente que “quizás vivimos en el lugar con más futuro del mundo”. Vergés requiere al Gobierno que detalle en qué «indicadores objetivos» se basa esta aseveración para comparar Cataluña con el resto de países, especialmente en ámbitos clave como la educación, la seguridad, la vivienda, la energía o el sector primario. «¿El Gobierno puede defender que Cataluña ocupa el número 1 del mundo en un ranking de los países con más futuro?», pregunta la formación en el documento al que ha tenido acceso este diario.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferencia / ACN

La batería de preguntas también pone en evidencia algunas de las carpetas más complejas para el ejecutivo de Illa. En este sentido, desde las filas juntaires cuestionan si es oportuno impulsar una «campaña de propaganda» de estas características en materia educativa después del «fracaso de la exclusión de las pruebas PISA» y en pleno conflicto con la comunidad educativa. Asimismo, recriminan que en el discurso del Gobierno sobre el futuro de Cataluña no se haga ninguna referencia a la situación del servicio de Rodalies.

Escrutinio detallado del gasto institucional

Más allá de los contenidos ideológicos y conceptuales de las campañas, la segunda batería de preguntas parlamentarias, a la cual también ha tenido acceso El Món, busca fiscalizar cada una de las partidas económicas destinadas a los diferentes formatos comunicativos. Junts solicita el desglose del costo global y de producción de las campañas, el gasto en inserciones en los medios de comunicación y la presencia en soportes externos. Asimismo, Junts quiere conocer el importe global y detallado por medio de la publicidad en la portada y contraportada de seis diarios en la edición de este martes.

Asimismo, Junts exige que el ejecutivo informe del costo de edición y distribución de la revista Dos años construyendo el futuro, así como el gasto de los actos que están organizando los diferentes consejeros. Por otro lado, el grupo presidido por Mònica Sales pide el gasto total y por partidas de la conferencia pronunciada por el presidente de la Generalitat el pasado 14 de septiembre. Finalmente, el principal grupo de la oposición quiere saber si la campaña se pretende alargar hasta la próxima convocatoria de elecciones y si la consejera de Educación tiene previsto realizar algún acto en este marco o si ha sido excluida, y detallar los motivos.