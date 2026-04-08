El alto el fuego entre los Estados Unidos e Irán ha supuesto un terremoto político tras semanas de conflicto armado en el Medio Oriente y un impacto drástico en las economías de todo el mundo. La llegada de este alto el fuego ha sido celebrada desde la Moncloa pero, al mismo tiempo, se mantienen alerta y advierten que el acuerdo entre los Estados Unidos e Irán no implica una «paz definitiva» en el Medio Oriente. En una entrevista en RNE recogida por la ACN, el ministro de exteriores del gobierno español ha asegurado que con la rúbrica del acuerdo «se abre una vía para la esperanza» pero advierte que no es una “paz definitiva” porque el alto el fuego no incluye las acciones militares de Israel en el Líbano. De hecho, ha cargado duramente contra Israel recordando que los ataques contra los cascos azules y la población civil del Líbano son “inaceptables” y “hace mucho tiempo que España ha situado en la mesa de la ONU sanciones contra Israel por incumplir sistemáticamente las resoluciones”.

“Ahora es necesario trabajar para que la diplomacia y la cooperación sean la forma de relacionarse de los países del Medio Oriente” ha destacado un Albares que no está satisfecho con la duración estipulada del alto el fuego, ya que considera que dos semanas es un periodo “muy corto” para resolver los problemas generados por «una guerra muy compleja, con muchos frentes».

Quien también ha mostrado su alegría por la consecución del alto el fuego ha sido el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez. El presidente español ha hecho una publicación en las redes sociales en la cual ha asegurado que los alto el fuego “siempre son una buena noticia, sobre todo si conducen a una paz justa y duradera”; aunque ha mantenido el tono expresado por Albares y ha recordado que “el alivio momentáneo no nos puede hacer olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas”.

Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.



El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

Albares descarta que el Estado español participe en operaciones militares

Además, el ministro de exteriores del Estado español ha descartado que el gobierno español envíe tropas destinadas a una hipotética operación militar en el estrecho de Ormuz. Albares, sin embargo, ha asegurado que el gobierno español, sin embargo, “siempre está dispuesto a participar en una fuerza de las Naciones Unidas” si es necesario llevar a cabo una misión de paz; una misión que actualmente ve «lejos» aunque no hay “ninguna garantía” de una “apertura pacífica del estrecho de Ormuz”.