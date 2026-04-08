L’alto el foc entre els Estats Units i l’Iran ha suposat un terrabastall polític després de setmanes de conflicte armat a l’Orient Mitjà i un impacte dràstic a les economies de tot el món. L’arribada d’aquest alto el foc s’ha celebrat des de la Moncloa però, a la vegada, es mantene a l’aguait i alerten que l’acord entre els Estats Units i l’Iran no implica una “pau definitiva” a l’Orient Mitjà. En una entrevista a RNE i recollida per l’ACN el ministre d’exteriors del govern espanyol ha assegurat que amb la rubrica de l’acord “s’obre una via per a l’esperança” però alerta que no és una “pau definitiva” perquè l’alto el foc no inclou les accions militars d’Israel al Líban. De fet ha carregat durament contra Israel recordant que els atacs contra els cascos blaus i la població civil del Líban són “inacceptables” i “fa molt de temps que Espanya ha situat a la taula de la ONU sancions contra Israel per incomplir sistemàticament les resolucions”.
“Ara cal treballar perquè la diplomàcia i la cooperació siguin la forma de relacionar-se dels països de l’Orient Mitjà” ha destacat un Albares que no està satisfet amb la durada estipulada de l’alto el foc, ja que considera que dues setmanes és un periode “molt curt” per resoldre els problemes generats per “una guerra molt complexa, amb molts fronts”.
Qui també ha mostrat la seva alegria per la consequció de l’alto el foc ha estat el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez. El president espanyol ha fet una publicació a les xarxes socials en la qual ha assegurat que els alto el foc “sempre són una bona notícia, sobretot si condueixen a una pau justa i duradora”; tot i que ha mantingut el to expressat per Albares i ha recordat que “l’alleugeriment momentani no ens pot fer oblidar el caos, la destrucció i les vides perdudes”.
Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026
Albares descarta que l’Estat espanyol participi en operacions militars
A més, el ministre d’exteriors de l’Estat espanyol ha descartat que el govern espanyol envii tropes destinades a una hipotètica operació militar a l’estret d’Ormuz. Albares, però, ha assegurat que el govern espanyol, però, “sempre està disposat a participar en una força de les Nacions Unides” si cal fer una missió de pau; una missió que actualment veu “lluny” tot i que no hi ha “cap garantia” d’una “obertura pacífica de l’estret d’Ormuz”.