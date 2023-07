Natalia Rodríguez: «He estado frustrada y he necesitado psicólogos»

Natalia Rodríguez continúa viviendo de la música, lo que no es fácil tantos años después de su paso por Operación Triunfo . Ahora acaba de estrenar un single nuevo y, para promocionarlo, ha concedido una entrevista en la que reconoce que el camino no ha sido fácil y ha vivido momentos muy difíciles. Ahora, sin embargo, ha conseguido tener independencia y poder sobre lo que hace: «No me gusta ser un títere en manos de la industria«.

En esta canción habla de una ruptura, un tema autobiográfico que reconoce que no ha podido hacer hasta que lo ha tenido superado: «Me ha costado muchas horas de terapia, no te engañaré. He necesitado ayuda profesional para llegar donde estoy, ayuda de psicólogos y de coach . Animo todo el mundo que recurra a este tipo de ayuda en los momentos más duros, en aquellos en los que te sientes dentro de un pozo oscuro y sin fondo».

Natalia recuerda haber tenido momentos en los que ha llegado a estar «superfrustrada». Eso sí, ha aprendido a gestionarlos: «Todo esto es un momento y me sirve para canalizarlo. Estamos en una industria muy difícil y ¿qué es lo más importante? Estar bien. Salud, salud mental y luchar por una salud mental buena. Me permito estar mal, pero poco tiempo. Siempre he optado por la vía del deporte, nunca me he tomado un antidepresivo«.

Natalia Rodríguez habla de su peor época | Europa Press

Natalia Rodríguez aplaude el papel de Chenoa en el nuevo Operación Triunfo