Natalia Rodríguez: “He estat frustrada i he necessitat ajuda de psicòlegs”

Natalia Rodríguez continua vivint de la música, el que no és fàcil tants anys després del seu pas per Operación Triunfo. Ara acaba d’estrenar un single nou i, per tal de promocionar-lo, ha concedit una entrevista en la qual reconeix que el camí no ha estat fàcil i ha viscut moments molt difícils. Ara, però, ha aconseguit tenir independència i poder sobre el que fa: “No m’agrada ser un titella en mans de la indústria“.

En aquesta cançó parla d’una ruptura, un tema autobiogràfic que reconeix que no ha pogut fer fins que ho ha tingut superat: “M’ha costat moltes hores de teràpia, no t’enganyaré. He necessitat ajuda professional per arribar on estic, ajuda de psicòlegs i de coach. Animo tothom que recorri a aquest tipus d’ajuda en els moments més durs, en aquells en els quals et sents dins d’un pou fosc i sense fons”.

Natalia recorda haver tingut moments en què ha arribat a estar “superfrustrada”. Això sí, ha après a gestionar-los: “Tot això és un moment i em serveix per canalitzar-ho. Estem en una indústria molt difícil i què és el més important? Estar bé. Salut, salut mental i lluitar per una salut mental bona. Em permeto estar malament, però poc temps. Sempre he optat per la via de l’esport, mai no m’he pres un antidepressiu“.

Natalia Rodríguez parla de la seva pitjor època | Europa Press

Natalia Rodríguez aplaudeix el paper de Chenoa a la nova Operación Triunfo

L’exconcursant diu que no s’ha perdut cap edició d’OT i que, com era d’esperar, també veurà aquesta nova edició que emetran a Amazon Pime Video. Els càstings ja han començat i s’acaba de saber que Chenoa en serà la presentadora, un motiu més que fa que la cantant vulgui veure-ho: “És una gran amiga plena de bondat i carisma. Als concursants els diria que facin molts girs amb la veu, que això sempre agrada, i que demostrin la seva capacitat vocal i tinguin carisma”.