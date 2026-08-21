Pedro Piqueras ha cambiado de vida radicalmente desde que se ha jubilado. El icónico presentador de los informativos de Telecinco ha dejado de trabajar y, dos años después, ha concedido una entrevista que le sirve para comentar qué está haciendo y con qué llena el tiempo ahora. A los 71 años, el periodista ha aprovechado el tiempo libre para escribir. Antes no tenía tiempo, así que agradece haber podido dedicarse y cumplir el sueño de publicar un libro.

En una entrevista reciente en La revuelta de David Broncano, ha promocionado este texto que ha centrado precisamente en el cambio de vida repentino que ha experimentado. En Cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse comparte cómo se siente, lo que también ha hecho en plató: “Tengo una vida muy normal con la familia, tengo gallinas y un huerto”.

La rutina le ha cambiado, claro, lo que nota sobre todo en la hora de levantarse: “Ahora me voy a dormir temprano y a las 05:30h, o incluso antes, ya estoy despierto”. Sí que comienza a hablar como un jubilado, sí, aunque un moderno si hacemos caso a cómo lo justifica: “Las cinco de la mañana es una hora muy buena para leer y hacer yoga”. Ha sorprendido que diga que lo practica y que haya reconocido que ha ganado “mucha flexibilidad”.

La última vez que hemos visto a Pedro Piqueras ha sido en La Revuelta | TVE

¿Cómo es la rutina de Pedro Piqueras desde que dejó la televisión?

Ahora que no trabaja, se ha dado cuenta de que es bueno “vivir y disfrutar de las cosas”. Eso sí, no es fácil verte sin nada que hacer después de tantos años trabajando: “Te tienes que preparar antes”. Pedro Piqueras considera, de hecho, que quizás se ha equivocado en preparar las cosas para cuando se jubilara y no vivirlas antes: “Ahora ya no tengo remedio”. Le ayuda a desconectar tener animales, por ejemplo, como el gallo que se levanta “antes” que él.

Entre las nuevas rutinas que ha incorporado, el periodista destaca que ahora nunca se va a dormir sin ver el informativo de la tarde que presenta su sustituto: “No solo veo Telecinco, aunque le tengo mucho cariño después de tantos años”. ¿Cómo ve el panorama televisivo ahora que está fuera? Pues ha tenido buenas palabras hacia la televisión pública española: “Tiene un rumbo fijo, lucha por la audiencia y por fidelizar”.

Después de presentar los informativos durante tanto tiempo, consiguió un muy buen sueldo que ahora le permite tener “estabilidad económica”: “No pensaba que tendría tanta facilidad, pero he ahorrado y tampoco he hecho grandes cosas”. La suya era una familia “muy humilde”, ya que el padre no se ganaba muy bien la vida con su tienda de alpargatas. Quizás por eso, ha aprendido a no tener grandes lujos y le ha funcionado.