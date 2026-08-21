Pedro Piqueras ha canviat de vida radicalment des que s’ha jubilat. L’icònic presentador dels informatius de Telecinco ha deixat de treballar i, dos anys després, ha concedit una entrevista que li serveix per comentar què està fent i amb què omple el temps ara. Als 71 anys, el periodista ha aprofitat el temps lliure per escriure. Abans no tenia temps, així que agraeix haver pogut posar-se i complir el somni de publicar un llibre.
En una entrevista recent a La revuelta de David Broncano, ha promocionat aquest text que ha centrat precisament en el canvi de vida sobtat que ha experimentat. A Cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse comparteix com se sent, el que també ha fet a plató: “Tinc una vida molt normal amb la família, tinc gallines i un hort”.
La rutina li ha canviat, és clar, el que nota sobretot en l’hora de llevar-se: “Ara vaig a dormir aviat i a les 05:30h, o fins i tot abans, ja estic despert”. Sí que comença a parlar com un jubilat, sí, encara que un de modern si fem cas a com ho justifica: “Les cinc del matí és una hora molt bona per llegir i fer ioga”. Ha sorprès que digui que el practica i que hagi reconegut que ha guanyat “molta flexibilitat”.
Com és la rutina de Pedro Piqueras des que ha deixat la televisió?
Ara que no treballa, s’ha adonat que és bo “viure i gaudir de les coses”. Això sí, no és fàcil veure’t sense res a fer després de tants anys treballant: “T’has de preparar abans”. Pedro Piqueras considera, de fet, que potser s’ha equivocat en preparar les coses per quan es jubilés i no viure-les abans: “Ara ja no tinc remei”. L’ajuda a desconnectar tenir animals, per exemple, com el gall que es lleva “abans” que ell.
Entre les noves rutines que ha incorporat, el periodista destaca que ara no marxa mai a dormir sense veure l’informatiu del vespre que presenta el seu substitut: “No només veig Telecinco, encara que li tinc molta estima després de tants anys”. Com veu el panorama televisiu ara que és fora? Doncs ha tingut bones paraules cap a la televisió pública espanyola: “Té un rumb fix, lluita per l’audiència i per fidelitzar”.
Després de presentar els informatius durant tant de temps, va aconseguir una molt bona nòmina que ara li permet tenir “estabilitat econòmica”: “No pensava que tindria tanta facilitat, però he estalviat i tampoc no he fet grans coses”. La seva era una família “molt humil”, ja que el pare no es guanyava molt bé la vida amb la seva botiga d’espardenyes. Potser per això, ha après a no tenir grans luxes i li ha funcionat.