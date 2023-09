Kiko Rivera deja con la boca abierta con confesiones sobre ETA y drogas

Kiko Rivera ha hablado más de una vez de los problemas de drogas que ha sufrido. Ahora bien, pocas veces había sacado a la luz detalles tan impactantes como ha hecho ahora en una entrevista bomba. El youtuber Jordi Wild ha conseguido unas declaraciones del DJ que demuestran lo mal que lo ha pasado, un Kiko roto que ha recordado los peores momentos que ha vivido.

El hijo de Isabel Pantoja tiene claro que continúa vivo de milagro: «Podría haber muerto en una de mis noches locas, en las que llegué a drogarme con 10 gramos de cocaína. Te estoy diciendo que he sido muchos años consumiendo diariamente… así que bastante bien estoy». Kiko tenía acceso a mucho dinero desde que era muy joven y los habría invertido, en su gran mayoría, en drogas: «El dinero me llegaron fácilmente y también marcharon fácilmente. Piensa que tenía 18 años y cada semana ingresaba 100.000 €. Me generó un problema de por vida y todavía estoy luchando contra esto. Lo he pasado muy mal».

Su infancia no fue muy normal, teniendo en cuenta que en casa tenía karts o campos de fútbol: «Mi casa era un p… parque de atracciones. Eso sí, mi madre no me dejaba hacer nada. No podía ir a discotecas ni al cine». Al cumplir los 18 años, quiso independizarse con un amigo y aquí habría empezado a gastar dinero de fiesta: «En dos años, derroché 8 millones de euros«.

Kiko Rivera critica la experiencia en Supervivientes

Kiko Rivera ha participado en diversos realities de televisión. Ahora que su ex ha firmado para Gran Hermano VIP , ha recordado cómo fue su experiencia en este programa. Ha sido más llevar al hablar de Supervivientes , por eso: «No vuelvo allá ni de visita. Fue muy duro… Pasas mucha hambre y a todo el mundo le huele la boca a mierda pura. Estuve 11 días sin comida y el equipo solo te da arroz y bebidas isotónicas para poder aguantar».

Él tuvo que abandonar porque sufre gota y no podía comer ciertos alimentos, lo que complicaba todavía más su experiencia.

El hijo de Isabel Preysler explica que estuvo amenazado por ETA

En otro punto de la conversación, Kiko Rivera ha explicado que ETA le amenazó. Él no sabía qué pasaba, simplemente se dio cuenta de que la madre le impidió que saliera de casa durante quince días: «Me recogió de la escuela y me cerraron en casa sin darme ninguna explicación. No podía salir de casa, ni siquiera al jardín. Me preguntaba qué pasaba, hasta que tiempo después me dijo que lo había hecho porque estaba amenazado por ETA. Me asusté muchísimo, pero tenía sentido porque mi madre ganaba mucho dinero en aquel momento. Me lo explicó mientras lloraba de una manera brutal».