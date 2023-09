Kiko Rivera deixa amb la boca oberta amb confessions sobre ETA i drogues

Kiko Rivera ha parlat més d’una vegada dels problemes de drogues que ha patit. Ara bé, poques vegades havia tret a la llum detalls tan impactants com ha fet ara en una entrevista bomba. El youtuber Jordi Wild ha aconseguit unes declaracions del DJ que demostren com de malament ho ha passat, un Kiko trencat que ha recordat els pitjors moments que ha viscut.

El fill d’Isabel Pantoja té clar que continua viu de miracle: “Podria haver mort en una de les meves nits boges, en les quals vaig arribar a drogar-me amb 10 grams de cocaïna. T’estic dient que he estat molts anys consumint diàriament… així que prou bé estic”. Kiko tenia accés a molts diners des que era molt jove i els hauria invertit, en la seva gran majoria, en drogues: “Els diners em van arribar fàcilment i també van marxar fàcilment. Pensa que tenia 18 anys i cada setmana ingressava 100.000 €. Em va generar un problema de per vida i encara estic lluitant contra això. Ho he passat molt malament”.

La seva infància no va ser gaire normal, tenint en compte que a casa tenia karts o camps de futbol: “La meva casa era un p… parc d’atraccions. Això sí, la meva mare no em deixava fer res. No podia anar a discoteques ni al cinema”. En complir els 18 anys, va voler independitzar-se amb un amic i aquí hauria començat a gastar diners de festa: “En dos anys, vaig malbaratar 8 milions d’euros“.

Kiko Rivera critica l’experiència a Supervivientes

Kiko Rivera ha participat en diversos realities de televisió. Ara que la seva ex ha signat per a Gran Hermano VIP, ha recordat com va ser la seva experiència en aquest programa. Ha estat més dur en parlar de Supervivientes, per això: “No torno allà ni de visita. Va ser molt dur… Passes molta gana i a tothom li fa olor la boca a merda pura. Vaig estar 11 dies sense menjar i l’equip només et dona arròs i begudes isotòniques per poder aguantar”.

Ell va haver d’abandonar perquè pateix gota i no podia menjar certs aliments, el que complicava encara més la seva experiència.

El fill d’Isabel Preysler explica que va estar amenaçat per ETA

En un altre punt de la conversa, Kiko Rivera ha explicat que ETA el va amenaçar. Ell no sabia què passava, simplement va adonar-se que la mare va impedir-li que sortís de casa durant quinze dies: “Em va recollir de l’escola i em van tancar a casa sense donar-me cap explicació. No podia sortir de casa, ni tan sols al jardí. Em preguntava què passava, fins que temps després em va dir que ho havia fet perquè estava amenaçat per ETA. Em vaig espantar moltíssim, però tenia sentit perquè la meva mare guanyava molts diners en aquell moment. M’ho va explicar mentre plorava d’una manera brutal”.