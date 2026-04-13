El gobierno en Hungría cambiará de manos después de 16 años. El opositor Péter Magyar ha ganado de forma clara las elecciones del país y con el 97% escrutado se lleva 138 escaños con su partido Tisza, mientras que el Fidesz de Orbán solo ha podido conseguir 55 diputados. Por su parte, el grupo ultraderechista Mi Hazánk solo ha obtenido 6 diputados.

Con estos resultados Hungría cierra 16 años de gobierno de Orbán, quien ha aceptado la derrota electoral y ha felicitado a su rival a pesar de un resultado al que ha calificado de “doloroso” pero «claro». Un Orbán que llegaba muy desgastado después de tantos años de gobierno y varios escándalos de corrupción. Frente a él, además, tenía a un Magyar exmiembro del Fidesz y que abandonó el partido de Orbán por los diversos casos de corrupción, aunque no cambia ninguno de los relatos ni propuestas políticas del hasta ahora presidente de Hungría.

Las redes sociales, la ‘sala de fiestas’ de Europa

Los dirigentes europeos han aprovechado la antigua red social Twitter -ahora conocida como X- para celebrar la victoria de Magyar. De hecho, el mismo Magyar ha sido el primero en utilizar X para celebrar la victoria. «Gracias, Hungría», ha destacado el nuevo dirigente húngaro quien ha visto como diversos líderes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el líder del PP europeo Manfred Weber ya le han llamado para felicitar la victoria sobre Orbán.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán / ACN

Quien ha celebrado muy vehementemente la victoria de Magyar ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha utilizado Twitter para asegurar que «esta noche el corazón de Europa late más fuerte en Hungría» y que «Hungría ha escogido Europa. Europa siempre ha escogido Hungría. Un país reclama su camino europeo. La Unión se vuelve más fuerte. Hungría ha escogido Europa. Europa siempre ha escogido Hungría. Un país vuelve a su camino europeo. La Unión se vuelve más fuerte». Una celebración a la cual se ha unido también el presidente del Estado español, Pedro Sánchez, quien ha destacado que «Hoy ganan Europa y los valores europeos. Enhorabuena a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas» y asegura que está deseando trabajar con Magyar para conseguir «un futuro mejor para todos los europeos».