El govern a Hongria canviarà de mans 16 anys després. L’opositor Péter Magyar ha guanyat de forma clara les eleccions del país i amb el 97% escrutat s’emporta 138 escons amb el seu partit Tisza, mentre que el Fidesz d’Orbán només ha pogut aconseguir 55 diputats. Per la seva banda, el grup ultradretà Mi Hazánk només s’ha emportat 6 diputats.
Amb aquests resultats Hongria tanca 16 anys de govern d’Orbán, qui ha acceptat la derrota electoral i ha felicitat el seu rival malgrat un resultat el qual ha qualificat de “dolorós” però “clar”. Un Orbán que arribava molt desgastat després de tants anys de govern i diversos escàndols de corrupció. Davant seu, a més, tenia un Magyar exmembre del Fidesz i que va abandonar el partit d’Orbán pels diversos casos de corrupció, tot i que no canvia cap dels relats ni propostes polítiques del fins ara president d’Hongria.
Les xarxes socials, la ‘sala de festes’ d’Europa
Els dirigents europeus han aprofitat l’antiga xarxa social Twitter -ara coneguda com a X- per celebrar la victòria de Magyar. De fet, el mateix Magyar ha estat el primer a utilitzar X per celebrar la victòria. “Gràcies, Hongria”, ha destacat el nou dirigent hongarès qui ha vist com diversos líders europeus com el president francès Emmanuel Macron, el canceller alemany Friedrich Merz i el líder del PP europeu Manfred Weber ja li han trucat per felicitar la victòria sobre Orbán.
Qui ha celebrat molt vehementment la victòria de Magyar ha estat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui ha utilitzat Twitter per assegurar que “aquesta nit el cor d’Europa batega més fort a Hongria” i que “Hongria ha escollit Europa. Europa sempre ha escollit Hongria. Un país reclama el seu camí europeu. La Unió esdevé més forta. Hongria ha escollit Europa. Europa sempre ha escollit Hongria. Un país torna al seu camí europeu. La Unió esdevé més forta”. Una celebració a la qual s’ha unit també el president de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez, qui ha destacat que “Avui guanyen Europa i els valors europeus. Enhorabona a tots els ciutadans hongaresos per unes eleccions històriques” i assegura que està desitjant treballar amb Magyar per aconseguir “un futur millor per a tots els europeus”.