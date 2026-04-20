El govern hongarès afí al Kremlin, liderat per Viktor Orbán durant setze anys, va caure a les eleccions de la setmana passada, però avui, un altre país de l’est-europeu, ha fet un gir cap a l’òrbita dels interessos russos. La coalició d’esquerres prorussa Bulgària Progressista, liderada per l’expresident del país Rumen Radev, ha aconseguit una victòria contundent a les eleccions legislatives d’aquest diumenge, que suposen la vuitena cita electoral en els darrers cinc anys. La formació, considerada propera al Kremlin, ha obtingut la majoria absoluta (131 escons d’un total de 240 del parlament), sumant el 44% dels vots amb un 78% dels vots escrutats, un marge de 30 punts percentuals sobre els seus rivals, segons ha recollit l’agència Europa Press.
L’agrupament polític de Radev ha superat totes les enquestes prèvies, que situaven els seus resultats entre el 38 i el 40%. Molt lluny, amb una diferència del 30%, la coalició Canvi-Bulgària Democràtica ha obtingut prop de 41 escons (13,7% dels vots). En tercera posició, el partit conservador Ciutadans pel Desenvolupament Europeu de Bulgària-Unió de Forces Democràtiques, de l’exprimer ministre Boyko Borissov, ha rebut el 13,2% del suport de l’electorat de Bulgària. Com a resultats destacats, també cal fer menció del 4,4% dels vots (13 seients) que ha aconseguit el partit Moviment pels Drets i Llibertats, dirigit per Delyan Peevski, un polític sancionat pels Estats Units i el Regne Unit per suposada corrupció.
Radev celebra que Bulgària no hagi sucumbit davant “les mentides ni la manipulació”
El líder de la força guanyadora, Rumen Radev, ha celebrat la victòria “sense apel·lació (…) de l’esperança sobre la desconfiança, de la llibertat sobre la por”, així com de “la moral”. A continuació, ha subratllat que és el primer pas cap al restabliment del “contracte social”, a més d’agrair en to de denúncia als organismes del ministeri d’interior que han lluitat contra el “vergonyós” fenomen de la compra dels vots a Bulgària. “El poble ha rebutjat la complaença i l’arrogància dels vells partits” i no ha sucumbit davant “les mentides ni la manipulació”, ha defensat el dirigent de Bulgària Progressista.
Durant el seu camí com a president, entre els anys 2017 i 2026, va mantenir diferències amb Borissov, a qui va recriminar tenir una posició “tolerant” amb la corrupció. El país amb capital a Sofia és el país més pobre de la Unió Europea, amb un PIB per càpita de 34.222 dòlars, segons les dades del Banc Mundial.