Nombroses figures polítiques del continent europeu, com ara caps d’estat i de govern i dirigents comunitaris, han celebrat la victòria a les eleccions legislatives a Hongria d’aquest diumenge del candidat europeista, Péter Magyar (Tisza), que ha obtingut un triomf còmode amb 138 escons, de manera que ha assolit la majoria absoluta, que s’aconsegueix amb 100 diputats, amb molt marge. “El cor d’Europa batega amb més força a Hongria”, ha celebrat a les seves xarxes socials la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també ha subratllat que “Hongria sempre ha escollit Europa i Europa sempre ha escollit Hongria”, segons ha informat l’agència Europa Press.
Aquests comicis han tingut una participació rècord, com ha manifestat el president del Consell Europeu, António Costa, que ha declarat que la voluntat del poble hongarès “és clara”, per la qual cosa creu que és hora de mantenir “una estreta col·laboració amb Magyar per fer una Europa més forta i pròspera”. De la mateixa forma que Costa i Von der Leyen, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que ha recordat que el lloc d’Hongria és “al cor d’Europa”.
Una altra de les cares visibles en l’àmbit europeu, Emmanuel Macron, ha trucat personalment a Magyar per traslladar-li la seva felicitació: “Junts, construirem una Europa més sobirana, per la seguretat del nostre continent, la nostra competitivitat i democràcia”, ha afegit. En la mateixa línia, el canceller alemany, Friedrich Merz, ha publicat que espera treballar amb ell per tirar endavant una Europa unida.
D’altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha expressat la seva satisfacció a ‘X’: “Avui guanyen Europa i els valors europeus”. El cap de l’executiu austríac, Christian Stocker, ha al·ludit als reiterats obstacles del fins ara primer ministre hongarès i gran derrotat en les eleccions, Viktor Orbán, en matèria comunitària. “Com a veí d’Hongria, com a company de partit en el Partit Popular Europeu i com a europeu, espero amb interès la nostra col·laboració, en pro d’unes relacions de confiança entre els nostres països i d’una Unió Europea forta i unida”, ha declarat.
La plasmació més evident de l’alegria europea amb la victòria de Magyar s’ha vist en Donald Tusk, que ha celebrat que “Hongria, Polònia i Europa”, amb una bandera de la UE, estan “junts de nou”. Més tard, Tusk ha publicat un vídeo d’ell mateix parlant per telèfon amb qui es dedudeix que és Magyar: “Estic molt content. Crec que estic més content que tu”, ha fet broma.
Tanmateix, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sigut de les poques veus que s’ha dirigit al líder hongarès sortint, a qui ha considerat un “amic” i li ha agraït “la intensa col·laboració d’aquests anys”. La líder del partit dels Germans d’Itàlia preveu que Orbán seguirà “servint la nació” com a cap de la nova oposició. No obstant això, ha felicitat el guanyador dels comicis i s’ha mostrat segura amb el fet que ambdós països continuaran “col·laborant amb esperit constructiu amb especial interès dels nostres pobles i dels reptes comuns en l’àmbit europeu i internacional”.
Des del nord d’Europa, Ulf Kristersson, el primer ministre suec, ha subratllat que es tracta “d’un nou capítol en la història d’Hongria”. La veïna Finlàndia també ha exaltat la victòria del conservador Magyar: “El poble d’Hongria ha demostrat la voluntat de ser un membre actiu de la UE i l’OTAN”, ha destacat el primer ministre, Petteri Orpo.
Generalment, s’acostuma a dir que les fronteres dels països del Bàltic estan amenaçades per Rússia. En aquest sentit, el cap del govern d’Estònia, Kristen Michal, ha destacat la històrica elecció per una Hongria “lliure i forta”, i ha rebutjat “les forces que ignoren els seus interessos”. A més, la primera ministra de Letònia, Evika Siliņa, ha lloat la victòria de Magyar: “Espero treballar amb vostè en pro dels valors i interessos europeus comuns”. El president lituà, Gitanas Nausėda, també ha exaltat el triomf del nou primer ministre hongarès, completant el conjunt de reaccions dels tres països bàltics.
També han celebrat la victòria de Magyar els primers ministres de Croàcia, Andrej Plenković; Micheál Martin, d’Irlanda; Kyriakos Mitsotakis; Luís Montenegro, de Portugal, i Luc Frieden, de Luxemburg, així com els presidents de Romania, Nicușor Dan, i de Xipre, Nikos Christodoulides.
La guerra a Ucraïna, un dels principals punts de la campanya
El paper de l’estat magiar en el conflicte ucraïnès ha estat un dels principals punts de fricció durant la campanya de les eleccions, amb l’oposició encapçalada per Magyar acusant Orbán de ser afí a Rússia. En aquesta línia, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha celebrat l’èxit del partit Tisza: “És important quan s’imposa l’enfocament constructiu. Ucraïna sempre ha aspirat a relacions de bon veïnatge amb tots a Europa i estem llestos per avançar en la cooperació amb Hongria”.