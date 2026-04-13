Numerosas figuras políticas del continente europeo, como jefes de estado y de gobierno y dirigentes comunitarios, han celebrado la victoria en las elecciones legislativas en Hungría de este domingo del candidato europeísta, Péter Magyar (Tisza), que ha obtenido un triunfo cómodo con 138 escaños, logrando así la mayoría absoluta, que se consigue con 100 diputados, con mucho margen. «El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría», ha celebrado en sus redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también ha subrayado que «Hungría siempre ha elegido Europa y Europa siempre ha elegido Hungría», según ha informado la agencia Europa Press.

Estos comicios han tenido una participación récord, como ha manifestado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha declarado que la voluntad del pueblo húngaro «es clara», por lo que cree que es hora de mantener «una estrecha colaboración con Magyar para hacer una Europa más fuerte y próspera». De la misma forma que Costa y Von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha recordado que el lugar de Hungría es «en el corazón de Europa».

Otra de las caras visibles en el ámbito europeo, Emmanuel Macron, ha llamado personalmente a Magyar para trasladarle su felicitación: «Juntos, construiremos una Europa más soberana, por la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y democracia», ha añadido. En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha publicado que espera trabajar con él para sacar adelante una Europa unida.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con el hasta ahora primer ministro húngaro, Viktor Orban, en una imagen de archivo. Marco Iacobucci / IPA via ZUMA Pre / DPA (Europa Press)

Por otro lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también ha expresado su satisfacción en ‘X’: «Hoy ganan Europa y los valores europeos». El jefe del ejecutivo austríaco, Christian Stocker, ha aludido a los reiterados obstáculos del hasta ahora primer ministro húngaro y gran derrotado en las elecciones, Viktor Orbán, en materia comunitaria. «Como vecino de Hungría, como compañero de partido en el Partido Popular Europeo y como europeo, espero con interés nuestra colaboración, en pro de unas relaciones de confianza entre nuestros países y de una Unión Europea fuerte y unida», ha declarado.

La manifestación más evidente de la alegría europea con la victoria de Magyar se ha visto en Donald Tusk, que ha celebrado que «Hungría, Polonia y Europa», con una bandera de la UE, están «juntos de nuevo». Más tarde, Tusk ha publicado un vídeo de él mismo hablando por teléfono con quien se deduce que es Magyar: «Estoy muy contento. Creo que estoy más contento que tú», ha bromeado.

Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido de las pocas voces que se ha dirigido al líder húngaro saliente, a quien ha considerado un «amigo» y le ha agradecido «la intensa colaboración de estos años». La líder del partido de los Hermanos de Italia prevé que Orbán seguirá «sirviendo a la nación» como jefe de la nueva oposición. No obstante, ha felicitado al ganador de los comicios y se ha mostrado segura de que ambos países continuarán «colaborando con espíritu constructivo con especial interés de nuestros pueblos y de los retos comunes en el ámbito europeo e internacional».

Desde el norte de Europa, Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, ha subrayado que se trata «de un nuevo capítulo en la historia de Hungría». La vecina Finlandia también ha exaltado la victoria del conservador Magyar: «El pueblo de Hungría ha demostrado la voluntad de ser un miembro activo de la UE y la OTAN», ha destacado el primer ministro, Petteri Orpo.

Generalmente, se suele decir que las fronteras de los países bálticos están amenazadas por Rusia. En este sentido, el jefe del gobierno de Estonia, Kristen Michal, ha destacado la histórica elección por una Hungría «libre y fuerte», y ha rechazado «las fuerzas que ignoran sus intereses». Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, ha alabado la victoria de Magyar: «Espero trabajar con usted en pro de los valores e intereses europeos comunes». El presidente lituano, Gitanas Nausėda, también ha exaltado el triunfo del nuevo primer ministro húngaro, completando el conjunto de reacciones de los tres países bálticos.

También han celebrado la victoria de Magyar los primeros ministros de Croacia, Andrej Plenković; Micheál Martin, de Irlanda; Kyriakos Mitsotakis; Luís Montenegro, de Portugal, y Luc Frieden, de Luxemburgo, así como los presidentes de Rumanía, Nicușor Dan, y de Chipre, Nikos Christodoulides.

La guerra en Ucrania, uno de los principales puntos de la campaña

El papel del estado magiar en el conflicto ucraniano ha sido uno de los principales puntos de fricción durante la campaña de las elecciones, con la oposición encabezada por Magyar acusando a Orbán de ser afín a Rusia. En esta línea, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado el éxito del partido Tisza: «Es importante cuando se impone el enfoque constructivo. Ucrania siempre ha aspirado a relaciones de buen vecindario con todos en Europa y estamos listos para avanzar en la cooperación con Hungría».