MÉTEO | Vuelve el calor fuerte en Cataluña después de un jueves de lluvias

Este jueves Cataluña ha vivido un pequeño oasis de lluvia en medio de la fuerte ola de calor y sequía que atraviesa el país. Una tarde que ha sido marcada por los chubascos a varios puntos del territorio, a pesar de que han sido unas precipitaciones que no han desembocado en ninguna afectación grave fruto del agua, puesto que solo ha dejado 26 litros por metro cuadrado en las comarcas de Ponent, es decir, unas cantidades significativas, pero no desmesuradas. Estas lluvias pasan por Cataluña por la línea frontal de precipitaciones que ha entrado por Aragón, pero no durarán mucho más, puesto que la tónica cambiará por completo y se volverá a un clima más propio de pleno verano.

De cara al fin de semana, la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) augura un dominio del ambiente asoleado en general, con algunos intervalos de nubes altas en el norte del país, a pesar de que durante las horas centrales del día crecerán algunos nublados en el extremo norte del país y a puntos del prelitoral que localmente dejarán el cielo un poco nublado. Ahora bien, este sol se dejará ver con más fuerza de cara en la llanura central de Cataluña y comarcas de montaña, puesto que a primeras horas de la mañana y a partir de las nueve horas de la noche las nubes adquirirán bastante presencia a la zona litoral y prelitoral de Cataluña.

Como es habitual, también, las nubes reinarán en toda la zona del Pirineo de Cataluña, donde no se descartan algunos chubascos que pueden desembocar localmente con tormentas.

Els models indiquen que predominarà l'ambient assolellat dissabte i dilluns. Diumenge la nuvolositat serà més abundant i seran més probables ruixats de matinada i a la tarda amb una lleugera baixada de la temperatura. pic.twitter.com/rJdQGhJ8q1 — Meteocat (@meteocat) July 27, 2023

Leve subida de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el calor repuntará un poco y lo meteocat prevé que los termómetros registren valores próximos a los 40 grados en las comarcas de Poniente. Lleida, Balaguer y Mollerussa, como de costumbre, registrarán las temperaturas máximas más elevadas, con valores de 37 grados durante las partes más calurosas del fin de semana. Ahora bien, a pesar de que las máximas no varíen demasiado respecto a las cifras que se han ido logrando a lo largo de los últimos días, la sensación de calor será más elevado fruto de la ligera subida de las temperaturas mínimas, que se mantendrán próximas a los 20 grados en los puntos más fríos de los días.

En cuanto al viento, una de las preocupaciones para todas aquellas personas que quieren hacer actividades a la costa o en el alta montaña, al principio y al final del día el viento soplará flujo y de dirección variable, con predominio del componente sur a los dos extremos del litoral. En toda la zona de la costa brava, la tramontana entrará con fuerza en las últimas horas de la tarde de sábado, pero sin previsiones de fuertes temporales de viento.

Julio más caluroso de la historia

Este fin de semana son los últimos días del mes de julio, un mes que ha ido muy marcado por las elevadas temperaturas que han llenado las calles de pueblos y ciudades de Cataluña. Una tónica que también se ha podido vivir al resto del mundo. De hecho, según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a medio plazo (ECMWF) se trata del mes de julio más cálido desde 1940, puesto que es el año que se creó esta organización, motivo por el cual no se tiene constancia de las cifras anterior a esta fecha. Durante las tres primeras semanas de este mes se ha registrado una temperatura mediana global de 16,95 grados centígrados, la más elevada de la historia en el conjunto del planeta.