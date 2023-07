MÉTEO | Torna la calor forta a Catalunya després d’un dijous de pluges

Aquest dijous Catalunya ha viscut un petit oasi de pluja en mig de la forta onada de calor i sequera que travessa el país. Una tarda que ha estat marcada pels ruixats a diversos punts del territori, tot i que han estat unes precipitacions que no han desembocat en cap afectació greu fruit de l’aigua, ja que només ha deixat 26 litres per metre quadrat a les comarques de Ponent, és a dir, unes quantitats significatives, però no desmesurades. Aquestes pluges passen per Catalunya per la línia frontal de precipitacions que ha entrat per Aragó, però no duraran gaire més, ja que la tònica canviarà per complet i es tornarà a un clima més propi de ple estiu.

De cara al cap de setmana, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) augura un domini de l’ambient assolellat en general, amb alguns intervals de núvols alts al nord del país, tot i que durant les hores centrals del dia creixeran algunes nuvolades a l’extrem nord del país i a punts del prelitoral que localment deixaran el cel una mica ennuvolat. Ara bé, aquest sol es deixarà veure amb més força de cara a la plana central de Catalunya i comarques de muntanya, ja que a primeres hores del matí i a partir de les nou hores de la nit els núvols adquiriran força presència a la zona litoral i prelitoral de Catalunya.

Com és habitual, també, els núvols regnaran a tota la zona del Pirineu de Catalunya, on no es descarten alguns ruixats que poden desembocar localment amb tempestes.

Els models indiquen que predominarà l'ambient assolellat dissabte i dilluns. Diumenge la nuvolositat serà més abundant i seran més probables ruixats de matinada i a la tarda amb una lleugera baixada de la temperatura. pic.twitter.com/rJdQGhJ8q1 — Meteocat (@meteocat) July 27, 2023

Lleu pujada de les temperatures

Pel que fa a les temperatures, la calor repuntarà una mica i el meteocat preveu que els termòmetres registrin valors pròxims als 40 graus a les comarques de Ponent. Lleida, Balaguer i Mollerussa, com de costum, registraran les temperatures màximes més elevades, amb valors de 37 graus durant les parts més caloroses del cap de setmana. Ara bé, tot i que les màximes no variïn massa respecte a les xifres que s’han anat assolint al llarg dels últims dies, la sensació de calor serà més elevada fruit de la lleugera pujada de les temperatures mínimes, que es mantindran pròximes als 20 graus en els punts més freds dels dies.

Pel que fa al vent, una de les preocupacions per a totes aquelles persones que volen fer activitats a la costa o a l’alta muntanya, al principi i al final del dia el vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud als dos extrems del litoral. A tota la zona de la costa brava, la tramuntana entrarà amb força a les últimes hores de la tarda de dissabte, però sense previsions de forts temporals de vent.

Juliol més calorós de la història

Aquest cap de setmana són els últims dies del mes de juliol, un mes que ha anat molt marcat per les elevades temperatures que han omplert els carrers de pobles i ciutats de Catalunya. Una tònica que també s’ha pogut viure a la resta del món. De fet, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF) es tracta del mes de juliol més càlid des de 1940, ja que és l’any que es va crear aquesta organització, motiu pel qual no es té constància de les xifres anterior a aquesta data. Durant les tres primeres setmanes d’aquest mes s’ha registrat una temperatura mitjana global de 16,95 graus centígrads, la més elevada de la història en el conjunt del planeta.