Nou crim violent a Catalunya: troben morta una dona de 27 anys a Girona

Aquest dijous a la tarda una nova tragèdia ha colpejat Catalunya. Han trobat una dona de 27 anys morta a l’interior d’un pis a Girona. La víctima presentava senyals de violència, motiu pel qual les primeres hipòtesis apunten que ha estat un crim, tot i que encara no determinat la causa de la mort. Segons detalla el cos dels Mossos d’Esquadra, els fets han tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda, ja que és el moment en el qual han rebut l’avís alertant d’un cos sense vida.

En aquell moment, la policia catalana s’ha posat ràpidament en marxa i s’ha dirigit cap al punt de l’avís, lloc on han trobat el cadàver. També s’han desplaçat diverses autoritats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que, un cop han arribat al pis, han dictaminat oficialment la mort de la dona de 27 anys. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos ja han posat en marxa una investigació per tal d’esclarir quines han estat les causes de la mort i qui són els responsables del crim, ja que pels senyals que han pogut veure d’entrada, la mort ha estat ocasionada per una altra persona.

Detingut per homicidi

Fa tot just una setmana, els carrers de Vilafranca del Penedès, a l’Alt Penedès, van quedar colpits per la tragèdia que va sacsejar la població catalana. Els Mossos d’Esquadra van descobrir el passat 20 de juliol el cadàver d’un home a l’interior d’un pis. En iniciar una investigació al respecte i fer-li l’autòpsia per intentar esclarir-ne els fets, la policia catalana va constatar que es tractava d’una mort violenta perquè el cadàver presentava diversos signes de violència. Uns dies després, els Mossos d’Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable del crim, ja que la detenció es va produir el passat dilluns, però no ha transcendit fins aquest dimecres a la tarda. El detingut és el germà de la víctima, segons assegura l’Agència Catalana de Notícies (ACN).