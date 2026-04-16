El Gobierno ha respondido a la campaña impulsada por Segell Fosc en Change.org para retirar la Cruz de Sant Jordi al escritor barcelonés Eduardo Mendoza, quien se pronunció públicamente a favor de cambiar el nombre del día de Sant Jordi argumentando que el protagonista de la leyenda “no pinta nada” porque, según dijo, era un «maltratador de animales y seguramente no sabía leer». «Me parece una tontería«, dijo claramente el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de la SER Catalunya, donde dejó claro que el ejecutivo no se plantea en ningún caso retirar la máxima distinción de la Generalitat al novelista.

🔴@AlbertDalmau, conseller de la Presidència, sobre la campanya iniciada per retirar la Creu de Sant Jordi a l'escriptor Eduardo Mendoza i si el Govern es planteja treure-li:



🗣️"Em sembla una bajanada"



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Aunque Dalmau se ha opuesto a la iniciativa que han puesto en marcha los creadores del Menjòmetre, el ejecutivo de Salvador Illa se desmarcó de las declaraciones de Mendoza, que generaron una avalancha de indignación en las redes sociales. A través de la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, el Gobierno hizo “una defensa cerrada de Sant Jordi por todo lo que significa como país” y recordó que la festividad es la fiesta “más celebrada” por los catalanes y las catalanas. Asimismo, la portavoz del ejecutivo subrayó que la fiesta también significa el fomento y proyección de la cultura catalana, de la lengua catalana y de los escritores y escritoras catalanas. «No podemos estar de acuerdo con estas afirmaciones», sentenció la consejera.

Las palabras de Paneque se produjeron el mismo día que Segell Fosc lanzó una campaña para exigir que a Mendoza se le retire de forma “inmediata” la Cruz de Sant Jordi, la máxima distinción que otorga la Generalitat y que el escritor recibió en 1995 de manos de Jordi Pujol por «la defensa de la lengua y de la cultura catalanas». Hasta el momento ya han recogido más de 4.000 firmas de las 50.000 que necesitan, y defienden que retirar la distinción al escritor barcelonés servirá para “reafirmar los valores que queremos defender como comunidad y asegurarnos de que nuestra cultura sea representada solo por aquellos que verdaderamente la respetan y la enaltecen”. “La obra y las declaraciones públicas de Mendoza nos parecen contrarias a los valores que esta distinción representa, y consideramos su estilo como poco respetuoso con ciertos aspectos de la cultura y la sociedad catalana”, concluyen los impulsores de la propuesta.

El escritor Eduardo Mendoza en Barcelona presentando su nuevo libro ‘La intriga del funeral inconveniente’ / ACN

Mariscal también se suma a la propuesta de Mendoza

Por otro lado, el diseñador Javier Mariscal salió en defensa de Eduardo Mendoza y apoyó su propuesta de cambiar el nombre del día de Sant Jordi: «Es muy buena idea». «Son de esas cosas catalanas del pan con tomate, de decir ‘esto no se puede tocar’… ¡vamos hombre! ¡A tomar por culo!, ¿qué me dices? ¿Por qué no lo cambiamos todo? Continuamente todo va cambiando», argumentó Mariscal en los micrófonos de Catalunya Ràdio. En este sentido, añadió que «ahora que en poco tiempo Jordi Pujol nos dejará, ya podremos quitar Sant Jordi», y se mostró a favor de cambiar el nombre de algunas festividades. «Me pone nervioso que todavía hablemos de Semana Santa o que digamos Navidad», concluyó.