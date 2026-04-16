El Govern ha sortit al pas de la campanya que ha impulsat Segell Fosc a Change.org per retirar la Creu de Sant Jordi a l’escriptor barceloní Eduardo Mendoza, que es va psocionar públicament a favor de canviar el nom de la diada de Sant Jordi argumentat que el protagonista de la llegenda “no pinta res” perquè, segons va dir, era un “maltractador d’animals i segurament no sabia llegir”. “Em sembla una bajanada“, ha dit ras i curt el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la SER Catalunya, on ha deixat clar que l’executiu no es planteja en cap cas retirar la màxima distinció de la Generalitat al novel·lista.
🔴@AlbertDalmau, conseller de la Presidència, sobre la campanya iniciada per retirar la Creu de Sant Jordi a l'escriptor Eduardo Mendoza i si el Govern es planteja treure-li:— Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) April 16, 2026
Malgrat que Dalmau s’ha oposat a la iniciativa que han posat en marxa els creadors del Menjòmetre, l’executiu de Salvador Illa es va desmarcar de les declaracions de Mendoza, que van generar una allau d’indignació a les xarxes socials. A través de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, el Govern va fer “una defensa tancada de Sant Jordi per tot el que significa com a país” i va recordar que la diada és la festa “més celebrada” pels catalans i les catalanes. Així mateix, la portaveu de l’executiu va subratllar que la festa també significa el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana i dels escriptors i escriptores catalanes. “No podem estar d’acord amb aquestes afirmacions”, va sentenciar la consellera.
Les paraules de Paneque es van produir el mateix dia que Segell Fosc va posar en marxa una campanya per exigir que a Mendoza se li retiri de forma “immediata” la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció que atorga la Generalitat i que l’escriptor va rebre l’any 1995 de mans de Jordi Pujol per “la defensa de la llengua i de la cultura catalanes”. A hores d’ara ja han recollit més de 4.000 signatures de les 50.000 que necessiten, i defensen que retirar la distinció a l’escriptor barceloní servirà per “reafirmar els valors que volem defensar com a comunitat i assegurar-nos que la nostra cultura sigui representada només per aquells que veritablement la respecten i l’enalteixen”. “L’obra i les declaracions públiques de Mendoza ens semblen contràries als valors que aquesta distinció representa, i considerem el seu estil com a poc respectuós amb certs aspectes de la cultura i la societat catalana”, conclouen els impulsors de la proposta.
Mariscal també se suma a la proposta de Mendoza
D’altra banda, el dissenyador Javier Mariscal va sortir en defensa d’Eduardo Mendoza i va donar suport a la seva proposta de canviar de nom la diada de Sant Jordi: “És molt bona idea”. “Són d’aquestes coses catalanes del pa amb tomàquet, de dir ‘això no es pot tocar’… va home! A prendre pel cul!, què em dius? Per què no ho canviem tot? Contínuament tot va canviant”, va argumentar Mariscal als micròfons de Catalunya Ràdio. En aquest sentit, va afegir que “ara que d’aquí a no res en Jordi Pujol ens deixarà, ja podrem treure Sant Jordi”, i es va mostrar a favor de canviar el nom d’algunes festivitats. “Em posa nerviós que encara parlem de Setmana Santa o que diguem Nadal”, va concloure.