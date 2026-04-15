El dissenyador Javier Mariscal ha sumat una nova veu en contra de Sant Jordi. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha defensat Eduardo Mendoza, que ha rebut nombroses crítiques per demanar explícitament esborrar Sant Jordi del mapa. “Són d’aquestes coses catalanes del pa amb tomàquet, de dir “això no es pot tocar”… va home! A prendre pel cul!, què em dius? Per què no ho canviem tot? Contínuament tot va canviant”, ha respost ara Mariscal quan el presentador d’El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, l’ha demanat opinió sobre les polèmiques declaracions de Mendoza.
“Aquest no me l’esperava”, ha respost el mateix Ustrell. Mariscal ha aprofitat la pregunta per carregar alhora contra l’expresident Jordi Pujol. “És una festa meravellosa, un màrqueting molt ben muntant. I ara que d’aquí a no res en Jordi Pujol ens deixarà, ja podrem treure Sant Jordi“, ha comentat [minut 29 de l’entrevista]. Després d’un silenci, remata: “Sí, és molt bona idea [la d’en Mendoza]. Hi estic d’acord”.
El dissenyador s’ha mostrat obertament admirador tant de Mendoza com del seu “somriure sota el bigoti”. “A mi m’agrada canviar les coses. Em posa nerviós que encara parlem de Setmana Santa o que diguem Nadal”, ha dit abans de carregar contra Sant Jordi.
Declaracions polèmiques de Mendoza
La preguntada, plantejada al final de l’entrevista, arriba després que Mendoza hagi plantejat treure Sant Jordi, patró de Catalunya, de la festivitat. “Era un maltractador d’animals i segurament no sabia ni llegir”, va apuntar. Unes declaracions que han despertat crítiques dediferentss entitats i personatges polítics, que li han recordat la seva afició per la tauromàquia. El Govern de la Generalitat ha tancat files amb la Diada de Sant Jordi tal com la coneixem.