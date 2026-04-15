El diseñador Javier Mariscal ha sumado una nueva voz en contra de Sant Jordi. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha defendido a Eduardo Mendoza, quien ha recibido numerosas críticas por pedir explícitamente borrar Sant Jordi del mapa. «Son de esas cosas catalanas del pan con tomate, de decir «esto no se puede tocar»… ¡anda ya! ¡A la mierda!, ¿qué me dices? ¿Por qué no lo cambiamos todo? Continuamente todo va cambiando», ha respondido ahora Mariscal cuando el presentador de El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, le ha pedido opinión sobre las polémicas declaraciones de Mendoza.

«Este no me lo esperaba», respondió el mismo Ustrell. Mariscal aprovechó la pregunta para cargar al mismo tiempo contra el expresidente Jordi Pujol. «Es una fiesta maravillosa, un marketing muy bien montado. Y ahora que dentro de nada Jordi Pujol nos dejará, ya podremos quitar Sant Jordi«, comentó [minuto 29 de la entrevista]. Después de un silencio, remata: «Sí, es muy buena idea [la de Mendoza]. Estoy de acuerdo».

El diseñador se ha mostrado abiertamente admirador tanto de Mendoza como de su «sonrisa bajo el bigote». «A mí me gusta cambiar las cosas. Me pone nervioso que aún hablemos de Semana Santa o que digamos Navidad», dijo antes de cargar contra Sant Jordi.

Declaraciones polémicas de Mendoza

La pregunta, planteada al final de la entrevista, llega después de que Mendoza haya planteado quitar a Sant Jordi, patrón de Cataluña, de la festividad. «Era un maltratador de animales y seguramente no sabía ni leer», apuntó. Unas declaraciones que han despertado críticas de diferentes entidades y personajes políticos, que le han recordado su afición por la tauromaquia. El Gobierno de la Generalitat ha cerrado filas con la Diada de Sant Jordi tal como la conocemos.