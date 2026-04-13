L’escriptor Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) ha opinat davant de la proximitat de la diada de Sant Jordi que ell prefereix que es conegui com el Dia del Llibre: “Cal dir el Dia del Llibre”. “Començaré a fer la campanya que et vaig dir: Fora Sant Jordi. És el Dia del Llibre”, ha dit al costat de la seva editora Elena Ramírez durant la roda de premsa de presentació de la seva nova novel·la La intriga del funeral inconvenient, una trama relacionada amb una investigació financera d’alt nivell ambientada a la ciutat de Barcelona.
A deu dies per celebrar Sant Jordi, Mendoza ha afirmat que abans se l’anomenava el Dia del Llibre, però que un dia “Sant Jordi s’hi va ficar allà al mig”. “No pinta res. Sant Jordi era un maltractador d’animals i segurament no sabia llegir. No té res a veure amb els llibres. No és el patró dels escriptors. Ha aprofitat la data i s’hi ha ficat”, ha subratllat, abans de dir que ja està “resignat” per afrontar una “jornada dura” el pròxim 23 d’abril amb les signatures de la seva nova novel·la.
D’altra banda, l’escriptor també ha parlat de la ciutat de Barcelona i ha dit que té una opinió “més positiva” sobre la ciutat que la dels seus propis residents, potser perquè hagi passat temporades de la seva vida fora. Així, ha dit que la imatge de la capital catalana a l’exterior és “excel·lent, immillorable”. “És una barreja perfecta de ciutat civilitzada i ordenada i canalla i tercermundista. Unes són una cosa o l’altra. Barcelona és una barreja”, ha resumit.
VÍDEO | Eduardo Mendoza: "Fora Sant Jordi, s'hauria de dir Dia del llibre"— ACN – Agència Catalana de Notícies (@agenciaacn) April 13, 2026
Allau de crítiques a Mendoza
Les declaracions de l’escriptor barceloní han provocat un incendi a les xarxes en contra de les paraules de l’escriptor, a qui tracten d’“espanyolot”, d'”antiindependentista” i d'”odiar a la catalanitat”, entre altres comentaris. El periodista i escriptor Jaume Clotet considera que “s’ha d’estar consumit pel ressentiment per criticar així el dia més bonic de l’any”, i argumenta que allò que fa únic el 23 d’abril a Catalunya és que “és també Sant Jordi i no només el dia internacional del llibre, que ho és arreu del món”. “Per això li fa nosa; perquè és distintiu”, ha subratllat. També han reaccionat molt de pressa des de la llibreria Adserà de Tarragona, que han lamentat que es vulgui carregar les tradicions catalanes i “les coses boniques i que ens donen identitat”. “Ja n’hi ha prou carai!”, han exclamat.
D’altra banda, també hi ha hagut reaccions polítiques. Per exemple, la diputada de Junts per Catalunya Anna Navarro ha deixat clar que “Sant Jordi no es toca” perquè, segons ella, és el dia “on Catalunya també s’explica al món: llibres, llengua i país”. “Qui el vol buidar de significat —ni que sigui amb ironia— no entén què representa. No és “Dia del llibre”. És Catalunya en estat pur. Ja n’hi ha prou de bestieses”, ha sentenciat. “Ara resulta que fins i tot hem de defensar Sant Jordi?”, s’ha preguntat l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i ha advertit que “ho farem”. Aleix Clarió, assessor de la formació de Puigdemont, ha dit que “només un espanyolot antiindependentista seria capaç de dir tantes animalades amb orgull i convicció”.
Finalment, l’exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, ha ironitzat que aquesta proposta de Mendoza “no sigui també per universalitzar la diada i fer-la més cosmopolita”. “De tots els espanyols, vull dir”, ha detallat. També el president d’Alhora, Jordi Graupera, ha reaccionat a la boutade de Mendoza i ha dit que “hi ha una forma patètica de feblesa i autoritarisme, que són la mateixa cosa, que consisteix a voler imposar als altres allò a què tu has renunciat per la teva vida”. “Mendoza va interioritzar l’odi del règim a la catalanitat per sobreviure. I, per vanitat, hi va renunciar”, ha sentenciat.