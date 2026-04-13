Les declaracions que ha fet l’escriptor Eduardo Mendoza sobre Sant Jordi han aixecat polseguera a X, abans Twitter. Personalitats vinculades a l’òrbita independentista, tant del món editorial com polític, han carregat de forma contundent contra el novel·lista barceloní després que aquest hagi anunciat que començarà a fer campanya per convertir Sant Jordi en el “Dia del Llibre”. “Fora Sant Jordi”, ha sentenciat, i ha afegit que el protagonista de la llegenda “no pinta res”. “Sant Jordi era un maltractador d’animals i segurament no sabia llegir”, ha reblat. Aquestes manifestacions han provocat indignació a la xarxa, que ha respost retraient-li “l’odi a la catalanitat” i l’han tractat d’”espanyolot”, d'”antiindependentista” i “miserable”.
L’escriptor Carles Rebassa, flamant Premi Sant Jordi amb “Prometeu de mil maneres”, ha lamentat que hi ha “bons escriptors” que es converteixen en “una caricatura totalitària quan troben que ja han arribat a la llibertat personal…” El periodista i escriptor Jaume Clotet, autor de L’espasa del rei, troba que “s’ha d’estar consumit pel ressentiment per criticar així el dia més bonic de l’any”, i defensa que allò que fa únic el 23 d’abril a Catalunya és que “és també Sant Jordi i no només el dia internacional del llibre, que ho és arreu del món”. “Per això li fa nosa; perquè és distintiu”, ha afegit.
“Eduardo Mendoza, no ha vist un animal en sa vida”, ha comentat el periodista i escriptor Francesc Canosa. També han reaccionat molt de pressa des de la llibreria Adserà de Tarragona, que han lamentat que es vulgui carregar les tradicions catalanes i “les coses boniques i que ens donen identitat”. “Ja n’hi ha prou carai!”, han exclamat. La directora d’Ona Llibres, Iolanda Batallé, s’ha mostrat farta d’aquells que “volen espanyolitzar-nos”. Batallé ha compartit un cartell amb la frase “Sant Jordi és Sant Jordi”, i ha exposat que és la “versió cartell d’aneu a cagar o a fer la mà”. “No podreu amb nosaltres! Visca Catalunya, la nostra llengua, les nostres tradicions. Visca Sant Jordi!”, ha exclamat.
VÍDEO | Eduardo Mendoza: "Fora Sant Jordi, s'hauria de dir Dia del llibre"— ACN – Agència Catalana de Notícies (@agenciaacn) April 13, 2026
L'escriptor barceloní defensa que Sant Jordi "no té res a veure" amb els llibres perquè "era un maltractador d’animals que segurament no sabia llegir".
“Sant Jordi és Catalunya en estat pur”
D’altra banda, també hi ha hagut reaccions provinent des de l’àmbit polític, sobretot de Junts per Catalunya. Per exemple, la diputada Anna Navarro ha deixat clar que “Sant Jordi no es toca” perquè, segons ella, és el dia “on Catalunya també s’explica al món: llibres, llengua i país”. “Qui el vol buidar de significat —ni que sigui amb ironia— no entén què representa. No és ‘Dia del llibre’. És Catalunya en estat pur. Ja n’hi ha prou de bestieses”, ha sentenciat. “Ara resulta que fins i tot hem de defensar Sant Jordi?”, s’ha preguntat l’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i ha advertit que “ho farem”. Aleix Clarió, assessor de la formació de Puigdemont, ha dit que “només un espanyolot antiindependentista seria capaç de dir tantes animalades amb orgull i convicció”. Aleix Sarri, vocal de Junts en l’àmbit de relacions internacionals i Països Catalans, creu que Mendoza per la raó que sigui “odia la catalanitat”, i veu una “vergonya” que encara hi hagi gent que li faci “la gara-gara”.
Per la seva banda, l’exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, ha ironitzat que aquesta proposta de Mendoza “no sigui també per universalitzar la diada i fer-la més cosmopolita”. “De tots els espanyols, vull dir”, ha detallat. També el president d’Alhora, Jordi Graupera, ha dit la seva sobre la boutade d’Eduardo Mendoza i ha dit que “hi ha una forma patètica de feblesa i autoritarisme, que són la mateixa cosa, que consisteix a voler imposar als altres allò a què tu has renunciat per la teva vida”. “Mendoza va interioritzar l’odi del règim a la catalanitat per sobreviure. I, per vanitat, hi va renunciar”, ha sentenciat, i ha postil·lat que amb les paraules d’avui “vol que els altres també s’odïin i hi renuncïin o altrament passarà a la història com un agent cultural de la repressió”. “És el que passarà”, ha vaticinat.