Wallbox tanca el trimestre amb més ingressos i 100 treballadors nous

L’unicorn català Wallbox ha tancat el primer trimestre amb un 192% més d’ingressos que el 2021, fins als 28,3 milions d’euros. D’aquesta manera doncs, la companyia ha aconseguit més diners que l’any passat, però ha tingut més pèrdues a causa de l’inversió internacional, fins als 19,4 milions d’euros. Tot i això, Enric Asunción, director general de la companyia ha assegurat que “estaven previstes en el pla de negoci per aquest any”. Pel que fa a la contractació, Wallbox ha pujat la seva producció un 180% gràcies a la contractació d’un centenar de treballadors nous.

La companyia de carregadors elèctrics catalana ha presentat aquest dimarts els resultats del primer trimestre del 2022. Entre les bones notícies, Asunción ha celebrat que “malgrat el context geopolític complicat” i els problemes de subministrament, el rendiment de l’empresa hagi estat “excepcional” durant el primer trimestre. En aquest sentit, s’ha referit que les xifres estan dins dels plans que tenia la companyia per aquest 2022 i que, per tant, pretenen aconseguir un resultat operatiu amb beneficis el 2025.

El fabricant de carregadors elèctrics Wallbox / Wallbox

En el context de crisi, Asunción ha recordat que “han estat capaços de navegar especialment bé”. D’aquesta manera, s’ha referit sobretot a la crisi de subministraments, especialment els microxips. En aquest sentit, ha explicat que, tot i el context global, no han necessitat obrir-se a altres mercats perquè ho han pogut suplir amb comandes més grans quan hi han tingut accés. “Estem ben posicionats”, ha sentenciat el director general de Wallbox.

Uns resultats negatius planejats

La principal raó per la qual la companyia ha obtingut gairebé 20 milions d’euros en pèrdues és la seva expansió internacional i l’obertura de diferents seus a altres països. De fet, Asunción ha relatat que tenen noves instal·lacions a França i Holanda on, a més, “han quadruplicat vendes”, segons ha explicat el director general. A part, ha afegit que l’obertura de la nova planta a Barcelona també ha tingut un cost elevat i, per tant, “són les pèrdues esperades”.