Bateries elèctriques catalanes conquisten el sector del motor d’alt rendiment

L’electrificació dels vehicles és un canvi imminent i ja hi ha moltes empreses que són pioneres en donar els millors serveis a aquest nou sector. Bold és una companyia catalana situada a Montmeló que es dedica a fer bateries elèctriques per a vehicles d’alt rendiment, que traduït són aquells cotxes que s’utilitzen per a les competicions com la Fórmula 1 o bé són d’alta gamma. “Nosaltres primem més la qualitat que no la productivitat, és a dir, els nostres productes són en certa manera més exclusius”, afirma Bernat Carreras, director general de Bold. Amb gairebé tres anys de vida, la companyia ja ha aconseguit crear un prototip que sortirà al mercat molt aviat. Gràcies al seu creixement, l’empresa promet una ampliació de plantilla, que arribarà al centenar de persones a finals d’any.

Bateries que pesen menys

El sector del motor està fent un gran gir pel que fa a la sostenibilitat i busca empreses que puguin donar altes prestacions de bateries amb la lleugeresa que aporten els motors convencionals. “Juguem amb l’avantatge d’estar creant bateries que no pesen tant, que serà un dels problemes principals en les competicions”, descriu Carreras. Així doncs, Bold és una empresa que se centra en el nínxol de la competició i la high performmance, ja que “tot i que encara no hi ha curses de vehicles elèctrics, és un mercat que començarà d’aquí poc”, explica el fundador.

Un prototip d’una de les bateries elèctriques de Bold / Mireia Comas

Bold tampoc es tanca a diversificar el seu negoci. De fet, també treballen en projectes que no són estrictament de cotxes de competició, com ara els vaixells o l’aviació. “És un mercat poc explorat i ja hi tenim un peu”, diu Gerard Torres, cap d’operacions de la companyia. En aquest aspecte, de la desena de clients que tenen n’hi ha alguns que es dediquen a la creació de vaixells híbrids d’ús comercial, drons i cotxes per a competicions. “El següent pas és produir amb més quantitat i ajustar el preu”, diu Carreras i assegura que les seves bateries no seran “als cotxes que podem veure pel carrer, però sí en els models exclusius de les grans marques”. Amb tot, la companyia aposta per la sostenibilitat i posa al mercat un producte innovador de marca catalana que podria catapultar el sector dels vehicles elèctrics.

Un model de negoci amb dues línies

El model de negoci de Bold es basa en dos eixos molt marcats. En el primer eix hi ha la consultoria i gestoria d’enginyers, és a dir, donen la seva opinió professional dels projectes que les empreses que busquen electrificar els seus vehicles proposen. De fet, en aquesta àrea, el cap d’operacions assegura que “hi ha creixement” i, per tant, la meitat de l’ampliació de personal que tindran serà per poder donar més serveis de professionalització.

D’altra banda, el segon eix -i el més important- és la creació de projectes per a les empreses. Les bateries que crea Bold són personalitzables i úniques per a cada projecte en què participen. Aposten per donar un tracte especial a cada client i personalitzar el producte final: “Ens convertim en un col·laborador per aconseguir arribar a l’objectiu desitjat”, explica Torres. En aquesta línia, l’ampliació de personal també és imminent, serà l’altra meitat de les persones contractades. Així doncs, en total i sumant tots els treballadors de la cadena de producció, a finals d’any la companyia arribarà a un total de 100 treballadors.

La fuga de talent català

Tota ampliació ve amb les seves parts negatives i en aquest sentit Bold es troba en un mercat on hi ha poc talent per explotar. “A mi ja em van dir que no comencés l’empresa aquí, però això al final és casa meva”, explica Carreras. D’aquesta manera, el fundador i director general assegura que és molt complicat aconseguir talent perquè “no hi ha tants enginyers a Catalunya”. A més, també declara que hi ha certa reticència a treballar en una empresa de l’estat espanyol quan vens de fora. “Crec que ens hem posat una mena de sostre de vidre psicològic que ens fa no creure’ns bons del tot”, diu Carreras.

Exterior de la companyia Bold, situada a Montmeló / Mireia Comas

Gràcies al seu model innovador, Bold s’ha convertit en una empresa d’alt creixement en menys de tres anys. Amb el seu prototip a punt de sortir el mercat, és una de les poques empreses catalanes que es dedica únicament a l’electrificació de vehicles d’alt rendiment i tal com detalla el seu fundador, “no veuràs les bateries de Bold en cotxes convencionals”, però sembla que en uns anys els Ferraris d’alta gamma podrien tenir bateries catalanes.