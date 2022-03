Una empresa catalana crearà 100 llocs de treball a Montmeló

L’empresa catalana Bold crearà 100 llocs de treball, la majoria d’enginyers, a Montmeló (Barcelona), amb la posada en funcionament d’una planta de producció de bateries elèctriques i laboratoris. L’empresa ja compta amb 35 empleats i, amb l’ampliació, preveu sumar altres 40 després de l’estiu, aconseguint els 75, una xifra que anirà creixent al llarg de 2023 fins a arribar als 140 llocs de treball.

El director general de la companyia, Bernat Carreras ha mantingut aquest dilluns una reunió amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i l’alclade del municipi, Pere Rodríguez per avançar en les relacions i acordar quins seran els següents passos. Torrent ha destacat la necessitat de “recuperar talent català que es va anar a l’estranger” i d’apostar pel sector de l’automoció, així com per la seva transformació ecològica, per la seva importància sobre el teixit productiu.

Carreras ha dit que volen continuar creixent en el territori, des d’on creu que podran aconseguir els seus propòsits “com han fet altres empreses com Wallbox“, i ha posat en valor el Vallès Occidental per la seva proximitat amb Barcelona, amb universitats i enginyers, i la seva proximitat al Circuit de Catalunya. D’aquesta manera, el director general s’ha referit al territori com un dels més preparats per a formar i retenir el talent, ja que “les oportunitats de feina cada vegada creixen més”, ha mencionat després de la reunió Carreras.

La planta estarà plenament operativa després de l’estiu i tindrà una superfície de 2.500 metres quadrats, es dedicarà al disseny i la producció de components que formen part de les bateries elèctriques per a, entre altres, el sector de l’aviació. El cap d’operacions de Bold, Gerard Torres, ha dit que començaran operant amb avions lleugers com a avionetes recreatives i de distàncies curtes destinats a vols domèstics o regionals, “però és la mateixa tecnologia que usaran els avions més grans”, que primer seran híbrids i després elèctrics, segons ell.